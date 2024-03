Maria Esposito, non lo aveva mai fatto prima: lo ha confessato in diretta | Ecco chi è davvero

Maria Esposito ha deciso di confidarsi senza filtri nel salotto di Verissimo, le rivelazioni sono scottanti.

Se dici Mare Fuori, pensi a Rosa Ricci e di conseguenza a Maria Esposito. La serie televisiva tutta Made in Italy, infatti, ha come protagonisti dei ragazzi minorenni finiti in carcere e tra i più amati personaggi della serie abbiamo Rosa Ricci, interpretata dalla giovanissima Maria Esposito. L’attrice è classe 2003 ma questo non significa che non abbia accumulato abbastanza esperienza per poter aggiudicarsi dei premi.

Infatti, Maria ha già vinto il Young Ambassador for Cinema and Audiovisual Residencies e il Nastro d’Argento proprio grazie alla serie tv che sta spopolando tra i telespettatori italiani, ovvero Mare Fuori. Come sempre, i fan vorrebbero sapere tutto dei propri personaggi preferiti e la Esposito ha finalmente fatto una rivelazione inedita in diretta.

La giovane attrice partenopea ha fatto qualcosa che nessuno si sarebbe mai immaginato potesse fare. Nemmeno lei se lo poteva immaginare eppure quel giorno è arrivato e la confessione è stata fatta in diretta nazionale. Maria ha rivelato parte delle sue esperienze private al suo pubblico e la fatto usando un canale seguitissimo.

L’attrice, stupendo chiunque la segui, stimi, ami ad ammiri, ha svelato il suo più intimo segreto che finora ha tenuto nascosto dentro di sé. Una giovane ragazza di mondo come lei può fare qualsiasi cosa desideri ma non aveva ancora fatto questa cosa. Prima di ora, s’intende. Stiamo parlando di una cosa che ormai hanno fatto tutti, tranne lei.

La prima volta di Maria Esposito

La rivelazione scioccante fatta in diretta dall’attrice napoletana riguarda il fatto di non essere mai stata ospite a Verissimo, talk show condotto da Silvia Toffanin nei pomeriggi di sabato e domenica su Canale 5. Sabato 30 marzo è il giorno in cui la Esposito rompe il sigillo del ‘mai fatto’ e siede davanti alla Toffanin come sua ospite.

Una confessione a dir poco spiazzante, dal momento che Maria è un’attrice molto amata e seguita ci si immaginava che era stata già ospite in tutti i talk show. Ma la verità è un’altra e lei non l’aveva mai fatto prima. Adesso la Esposito può depennare dalla lista anche questa esperienza televisiva che la mette ancora di più in luce e lo fa anche con una nuova acconciatura: capelli mossi con meches blu sulle punte.

L’attrice di Mare Fuori e la sua privacy

Come ogni personaggio pubblico degli ultimi tempi, anche Maria Esposito è molto social e condivide con i suoi fan praticamente tutto della sua vita. In molti si sono chiesti se la giovane avesse un ragazzo e in queste ultime ore sta girando una voce riguardo un suo possibile flirt con Andrea Peluso. Se guardiamo i loro profili social notiamo quanti video e foto li mostrino insieme in atteggiamenti molto conviviali, intimi e confidenziali.

Molti follower hanno pensato che i due stessero insieme ma entrambi hanno smentito la cosa sottolineando come, invece, siano amici fraterni. Ma Maria Esposito sembrerebbe impegnata sentimentalmente con Gennaro Lillo, anche noto come Jay Lillo, un mago partenopeo che a volte viene invitato anche ad Avanti un Altro (preserale condotto da Paolo Bonolis) per fare delle domande ed esibirsi.