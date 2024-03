Martin Castrogiovanni, “sei mesi di vita”: la confessione spezza il cuore

Un situazione davvero concertante, ospite di Verissimo Martin Castrogiovanni, la confessione è drammatica.

Tutti lo conoscono come il “gigante buono”, Martin Castrogiovanni è ormai un personaggio amatissimo dai telespettatori italiani. Non solo è stato un campione di Rugby, ma da deciso di dare una svolta alla sua carriera con la televisione.

L’ex rugbista si racconta nel salotto di Silvia Toffanin e quello che decide di confessare ha lasciato tutti senza parole, per quanto possa sembrare un omone grande e grosso, quasi indistruttibile, purtroppo la vita gli ha riservato ben altra strada.

A Verissimo Martin Castrogiovanni si presenta senza maschere, come è solito fare, con il desiderio e la voglia di raccontarsi a cuore aperto, anche se quello che ha da dire non è sempre facile da ascoltare.

Martin è arrivato in Italia quando aveva 20anni per giocare a rugby nel Calvisano, un club rugbistico lombardo, ma la sua carriera decolla già l’anno successivo passando alla nazionale portando a casa diverse vittorie e riconoscimenti arrivando anche ad essere inserito nella Premiership Rugby Hall of Fame nel 2013.

Martin Castrogiovanni il ritiro e la malattia

La carriera sportiva di Martin Castrogiovanni si chiude nel 2016, ma continua a far parte del mondo del rugby con la Castro Rugby Academy, un campo estivo per i giovani appassionati di questo sport. Inizia anche a essere presenza fissa sugli schermi degli italiani, inizialmente conducendo Il più forte su DMAX insieme ad Alessio Sakara, poi partecipando a Ballando con le stelle.

Ma non solo, lo abbiamo poi visto al fianco di Belen Rodriguez a Tu sì que vales e in seguito è stato il primo protagonista di Campi di battaglia. Insomma a Castrogiovanni la televisione piace e si avvicina anche alla Queen Maria De Filippi partecipando ad Amici celebrities. Insomma, una vita da sogno con tanti traguardi raggiunti, ma purtroppo la vita aveva in serbo una notizia spaventosa.

Sei mesi di vita, le parole di Martin Castrogiovanni che devastano

Quello che non poteva aspettarsi Martin Castrogiovanni dalla vita era una diagnosi di questo tipo, lui che con i problemi fisici ha già avuto un trascorso importante. Purtroppo però ha raccontato che dopo aver fatto diversi controlli i medici gli hanno dato una delle notizie più devastanti che un essere umano possa sopportare. Gli è stato diagnosticato un tumore nella zona dei nervi lombari, esattamente un neurinoma al plesso lombare.

Dopo la risonanza magnetica i medici sembrano in difficoltà a dagli riscontro, lo stesso racconta di averli visti vaghi tanto da essersi innervosito e aver urlato che nessuno sarebbe uscito di lì se non gli avessero detto che cosa aveva. Purtroppo la risposta è stata la peggiore, non solo la scoperta del tumore, ma una speranza di sopravvivenza di massimo 6 mesi di vita. Un incubo che continua quando gli viene detto che l’operazione potrebbe anche portare alla perdita dell’uso delle gambe. Quando ad un certo punto proprio all’ospedale Humanitas di Milano fanno una scoperta eccezionale dopo alcuni accertamenti, il tumore c’è ma è benigno, smentendo categoricamente la prima diagnosi. Un errore gravissimo, ma per fortuna Martin Castrogiovanni adesso sta bene.