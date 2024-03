Kumo, tremendo incidente per il giovane di Amici: rischia la vita | Condizioni disperate

Terribile incidente per il giovane talento di Amici che è appena uscito dal programma, le condizioni sono disperate.

Lo abbiamo visto fino a pochi giorni fa nella casetta di Amici, Kumo nome d’arte di Tiziano Coiro è arrivato con grande successo fino al serate del programma condotto da Maria De Filippi.

Purtroppo però, proprio nella prima serata è stato eliminato insieme ad un altro talento, Ayle. Nonostante tutto il suo percorso all’interno della scuola di Amici è stato un successo, infatti la sua eliminazione non è stata accolta bene dal pubblico, il ballerino, per tantissimi, meritava di restare all’interno del programma.

La reazione del giovane dopo l’eliminazione ha dimostrato quanto sia professionale e maturo, portando a una grandissima possibilità di crescita. Infatti, visto il grande talento, gli è stata data la possibilità di prendere parte alla Dance Haus di Milano, dove potrà continuare negli studi per diventare uno dei più grandi. Ma per Kumo, purtroppo, la vita gli ha riservato uno dei momenti più bui.

Il giovanissimo ballerino di Amici ha avuto un tremendo incidente e le sue condizioni sono apparse immediatamente disperate, la corsa in ospedale al San Camillo di Roma e il collasso di un polmone.

Tremendo incidente per Kumo

Il giovane ballerino di Amici, Kumo, è stato vittima di un tremendo incidente che lo ha portato al collasso polmonare, ricoverato d’urgenza all’ospedale San Camillo di Roma, le sue condizioni sono apparse subito disperate. Questo è il racconto agghiacciante che lo stesso Kumo ha fatto proprio dentro la casetta di Amici, confessando agli amici e colleghi Holden e Ezio.

Tutto è nato da una domanda innocente di Holden che ormai abituato a chiamare tutti con il nome d’arte di era scordato il suo vero nome, ma per Kumo non era un problema essere chiamato così, proprio perché questo nome faceva parte della sua vita, che stava per perdere. Lasciando gli altri senza parole ha deciso di raccontare il momento più buoi della sua vita.

La perdita di un rene e il rischio di vita

Il nome Kumo, infatti, deriva proprio da quella che è stata la sua rinascita, il momento che ha segnato la sua vita per sempre, un tremendo incidente lo ha portato a rischiare di morire, un polmone era collassato. Intervenuti i soccorsi la situazione era disperata, tanto che lo stesso ha rivelato che ha rischiato di morire per 5 minuti. Nell’ambulanza e poi nella stanza d’ospedale vedeva dei ragni. Un’esperienza che lo ha segnato nel profondo.

I genitori del giovane non potevano entrare nella stanza per ragioni di sicurezza e lo potevano vedere solo attraverso una finestrella, poi racconta che anche in sala operatoria continuava a vedere moltissimi ragni. Per fortuna i medici sono riusciti a salvargli la vita e una volta tornato a casa ha raccontato le visioni dei ragni a una sua amica appassionata di manga giapponesi, svelandogli che in giapponese i ragni si chiamano kumo e da qual momento ha sentito che questo nome gli apparteneva.