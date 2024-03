Pensioni, ad aprile 2024 pagate in anticipo: ecco cosa sta succedendo | Scoppia il caos

Arriva la notizia circolata in queste ore per i pagamenti delle pensioni di aprile 2024 anticipati, cosa sta succedendo.

L’argomento pensionati e pensioni è uno dei temi sociali che viene sempre trattato con molto rispetto e tatto. La fascia sociale più debole e facilmente attaccabile è proprio quella dei pensionati, che sono in balia dei tagli sui loro assegni e del costo della vita che aumenta sempre di più.

Per venire incontro ai cittadini di terza età, il Governo italiano emana molto spesso diversi aiuti economici per i nostri nonni d’Italia. In questi giorni, però, sta circolando una voce che ha gettato nel panico molti pensionati. Infatti, le pensioni di aprile 2024 potrebbero venire pagate in anticipo a causa della Pasqua che cade il 31 marzo e Pasquetta il primo aprile.

Pagare in anticipo le pensioni significa mandare in tilt i sistemi INPS ed anche le abitudini degli anziani che non sanno più quando andare a ritirare la loro pensione o controllare sul loro conto. Normalmente i pagamenti anticipati ci rendono felici e contenti, ma in questo caso è scoppiato un vero e proprio caos.

Gli assegni potrebbero arrivare proprio il 1°aprile per Pasquetta o, addirittura, in anticipo. Tuttavia, se Pasqua è il 31 marzo significa che le pensioni potrebbero arrivare anche in questi giorni. Questa variabile ha mandato in confusione diverse persone e quindi abbiamo bisogno di una certa chiarezza per quanto riguarda le pensioni di aprile.

Gli assegni quando arriveranno?

Prima di tutto vanno smentite alcune voci secondo le quali i pagamenti delle pensioni del mese di aprile potrebbero arrivare anche in ritardo. Assolutamente no. La data di rilascio riguarda soltanto il primo giorno bancabile del mese disponibile dopo le festività pasquali. Tuttavia, alcuni casi in cui le Poste Italiane hanno pagato il giorno festivo o pochi giorni prima sono successi alcune volte.

Ma era impossibile che le pensioni di aprile potevano essere pagate addirittura lo scorso 26 marzo. Troppo presto. La data precisa e veritiera in cui vedremo accreditarci l’assegno della prossima pensione è il 2 aprile, ovvero il primo giorno disponibile dopo Pasqua del 31 marzo e Pasquetta del primo aprile.

Cifre più basse demoralizzano i pensionati

Oltre alla confusione dei pagamenti anticipati, precisi o in ritardo di questi assegni pensionistici di aprile ci sono diversi malcontenti riguardanti le cifre ricevute nell’ultima pensione. Tuttavia, è normale che chi ha ricevuto il conguaglio relativo alla riforma IRPEF 2024 lo scorso mese, l’assegno di aprile sarà meno sostanzioso.

Inoltre, alcuni pensionati hanno notato come l’assegno sia diminuito a causa dei tagli da conguagli IRPEF 2023 eseguiti dall’INSP. Ma questo era già noto. Relativi tagli e diminuzioni degli assegni non favoriscono l’ottimismo nel cuore dei pensionati, però possiamo stare certi che l’assegno (sostanzioso o meno) arriva sempre e comunque. Il prossimo è datato 2 aprile 2024.