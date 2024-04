Monica Bellucci, ha una figlia segreta di una bellezza disarmante: beccate le foto inedite | È ancora molto piccola

Sono uscite alcune foto paparazzate della figlia segreta di Monica Bellucci, è ancora molto giovane ma già si vede la bellezza.

Il gossip sta impazzendo per le foto della figlia di Monica Bellucci.

Adesso non è più la figlia maggiore dell’attrice, Deva Cassel, a far parlare di sé ma è la figlia più piccola. Non tutti sanno che Monica Bellucci ha infatti due figlie, Deva e Leonie, avute con l’attore francese Vincent Cassel.

Deva Cassel è già da un paio di anni sulle copertine di tutte le riviste di moda e ha già un grande seguito tanto che solo su Instagram conta oltre un milione di follower.

Ma se la figlia maggiore è già conosciuta, in quanti sanno chi sia la figlia minore di Monica Bellucci? Ecco le informazioni su Leonie Cassel.

La figlia minore di Monica Bellucci: tutte le informazioni sulla piccola Leonie Cassel

Monica Bellucci, nata in Umbria nel settembre del 1964, è un’attrice e supermodella italiana. Nel 1988 Monica ha iniziato la sua carriera a Milano come modella, mentre l’esordio nel mondo della recitazione è avvenuto due anni dopo.

Ancora giovanissima ha sposato il fotografo Claudio Carlos Basso, dal quale ha divorziato pochi mesi più tardi. Sul set di L’appartamento conosce l’attore francese Vincent Cassel, che sposa nel 1999 a Montecarlo. Nel 2004 nasce la loro prima figlia, Deva, e nel 2010 nasce la seconda figlia Léonie. Deva Cassel ha oggi venti anni ed è una modella e attrice affermata. Leonie, invece, finora è apparsa raramente in pubblico e sui social. Adesso però anche le foto sulla figlia minore di Monica Bellucci iniziano a circolare.

La giovane e bellissima Leonie Cassel: le foto inedite della figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel fanno impazzire i social

In occasione del compleanno di Vincent Cassel è stato condiviso nelle storie Instagram uno scatto fotografico in bianco e nero in cui viene mostrata proprio la piccola Leonie. Nella foto, padre e figlia posano vicini in tutta la loro somiglianza. Infatti, mentre Deva Cassel assomiglia moltissimo alla madre Monica, Leonie Cassel ha invece preso dal padre Vincent.

Monica Bellucci in un’intervista a Télématin nell’ottobre 2022 ha dichiarato come entrambe le figlie abbiano una sensibilità artistica. Leonie, in particolare ha una grande passione per la recitazione e per la musica ed è una grande fan della cantante Ariana Grande. La figlia di Monica Bellucci inizia a farsi notare. Presto anche lei diventerà famosissima come i genitori, seguendo i passi della sorella Deva.