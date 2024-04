Matilde Brandi, la malattia devastante entrata nella sua vita: è degenerativa e non dà scampo | Un colpo al cuore

Un colpo al cuore, Matilde Brandi ha parlato della tremenda malattia entrata nella sua vita, purtroppo è degenerativa e non dà scampo.

La ballerina e showgirl romana Matilde Brandi ha vissuto momenti davvero idilliaci nel corso della sua vita, sia professionale che privata, e infatti ancora oggi le sue giornate sono piene di lavoro e soddisfazioni. Matilde sarà una dei tanti naufraghi che sbarcheranno all’Isola dei Famosi, la nuova edizione che parte dal prossimo 8 aprile.

Tuttavia, l’ilarità e la gioia sono state improvvisamente spezzate dall’arrivo inatteso nella sua vita di una malattia distruttiva che non lascia scampo a nessuno. Infatti, nemmeno la Brandi ha potuto fare niente contro questa orrenda malattia che, cinque anni fa, si è portata via un pezzo della sua esistenza.

Stiamo parlando del fatto che sua madre Giuseppina è morta nel 2019 a 86 aani dopo aver combattuto per circa 10 anni contro questa tremenda ed implacabile malattia. La Brandi è stata ospite a Verissimo proprio nel 2019 per parlare di ogni suo aspetto lavorativo e privato e, per l’occasione, ha anche rivelato lo stato d’animo che aveva riguardo alle condizioni di salute della madre.

All’epoca, Matilde Brandi ha raccontato a Silvia Toffanin che sua mamma stava combattendo contro l’Alzheimer da circa 10 anni e che di recente aveva smesso perfino di mangiare. La showgirl ha rivelato che si tratta di una malattia tremenda che giorno dopo giorno porta via un pezzo di vita del malato. Una triste storia finita anche peggio.

Il dramma di Matilde Brandi

Durante l’intervista a Verissimo, Matilde aveva sottolineato come vedere sua mamma così statica, impossibilitata a muoversi e profondamente provata dalla malattia le faceva provare un dolore immenso, dal momento che lei sapeva benissimo la forza e la verve che contraddistinguevano sua madre. Un racconto che ha spiazzato tutti e ha lasciato senza parole perfino la conduttrice di Canale 5.

Ma quello che più ha scosso la showgirl è che poco dopo l’intervista con la Toffanin nella quale aveva parlato anche della malattia di sua madre, le arriva la fatidica notizia: è morta. Infatti, la mamma di Matilde Brandi si è spenta poco dopo l’intervista che la figlia Matilde aveva concesso a Silvia Toffanin.

Il dolore infinito di Matilde Brandi

Appresa la notizia, la Brandi aveva deciso di sfogarsi con i suoi fan con un annuncio sul suo profilo Instagram riguardante la dipartita dell’amata mamma. Un messaggio davvero struggente, pieno di dolore e di affetto nei confronti di questa madre che ha lottato fino alla fine contro una malattia che non lascia scampo a nessuno.

L’Alzheimer è una malattia degenerativa che purtroppo non permette a nessuno di contrastarla. Si tratta di un morbo di demenza che indica la progressiva ed inarrestabile perdita della memoria, del pensiero, del linguaggio e dell’orientamento interferendo in modo molto grave con la quotidianità di chi ne è affetto.