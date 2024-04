Tiberio Timperi, costretto a interrompere tutto immediatamente: salta la diretta | La situazione è troppo grave

A Tiberio Timperi la situazione è sfuggita di mano e si è visto costretto a interrompere la trasmissione in diretta. È troppo grave.

La puntata de I fatti vostri andata in onda ieri, mercoledì 3 aprile, ha sconvolto tutto il pubblico presente e i telespettatori a casa per via dell’interruzione improvvisa della diretta richiesta dal conduttore Tiberio Timperi. Rai 2 si è vista interrompere il suo programma senza troppi giri di parole a causa di un evento che ha lasciato tutti senza parole.

Durante il consueto appuntamento mattutino, la situazione è degenerata e il giornalista e conduttore romano si è visto costretto ad interrompere la diretta della trasmissione. La situazione è diventata davvero troppo grave per poter continuare il programma come se niente fosse, così è stata immediatamente mandata la pubblicità.

Un evento del genere non è mai capitato prima e la sua gravità ha costretto il conduttore a prendere velocemente la decisione di interrompere tutto e di mandare lo stacco pubblicitario. Un evento più unico che raro che ha spiazzato tutti i presenti, sia in studio che a casa. Tuttavia, Timperi ha avuto una ragione più che valida per interrompere la diretta in modo improvviso.

La ragione per cui il conduttore de I fatti vostri si è visto costretto a fermare tutto è stato l’ospite della puntata, ovvero Gianni Battista Maestri. Quello che è successo poco dopo la sua entrata in scena non poteva essere immaginato da nessuno ma, invece, è accaduto ed ha lasciato tutti senza parole.

Diretta interrotta

Gianni Battista Maestri è andato come ospite nel programma di Rai 2 per poter raccontare la sua tragica storia che vede suo figlio come protagonista. Maestri è il padre di un bambino che si trova in uno stato vegetativo da ben sette anni solamente perché ha mangiato un pezzo di formaggio contaminato.

L’uomo ha così raccontato tutte le peripezie che ha dovuto affrontare in questi sette anni, il dolore nel vedere il proprio bimbo distrutto da un singolo pezzo di formaggio, l’odissea vissuta in ospedale e il processo giudiziario. Un racconto drammatico e struggente che ha lasciato tutti i presenti senza parole.

La reazione di Tiberio Timperi

Le parole piene di dolore, dramma, tristezza, rabbia e rancore del padre hanno invaso lo studio e i cuori di chi ha ascoltato questa tremenda vicenda e quando Gianni Battista Maestri ha dichiarato di non essere felice da ben sette anni e che un misero pezzo di formaggio ha ucciso il suo bambino, la situazione è degenerata. Infatti, in quel preciso momento Tiberio Timperi si è commosso talmente tanto da arrivare alle lacrime, costringendolo ad interrompere la diretta e a mandare la pubblicità per ricomporsi.

Il fatto che l’ospite abbia anche una figlia ma che non riesce più a renderla felice perché lui stesso non lo è da sette anni ha fatto commuovere moltissimo il conduttore de I fatti vostri, facendogli ripensare al suo momento di depressione che ha poi confessato proprio durante la diretta di ieri mattina.