Dario Maltese, “La verità del perché ho accettato”: ecco quanto guadagnano gli opinionisti dell’Isola dei Famosi

Dario Maltese sarà il prossimo opinionista de L’isola dei Famosi e in molti si sono chiesti come mai questa scelta distante dal suo lavoro.

La nuova edizione de L’isola dei Famosi sta per cominciare: lunedì 8 aprile si apriranno le danze del reality, e quest’anno tra gli opinionisti ci sarà anche Dario Maltese.

Una presenza inaspettata e molto diversa da color che hanno ricoperto prima di lui quel ruolo, ma il giornalista del TG5 si è detto prontissimo ed entusiasta di iniziare questa nuova avventura.

Sia Maltese che Bruganelli, l’altra opinionista del reality show, saranno ospiti il 6 aprile nel salotto di Verissimo e avranno modo di approfondire il loro ruolo nel programma in partenza.

Molti si sono chiesti quale sia il vero motivo dietro la scelta del giornalista, visto che non si sarebbero mai aspettato di vederlo in un reality. Ora la verità è finalmente venuta a galla.

Ma quanto guadagnano gli opinionisti?

Fare l’opinionista a L’isola dei Famosi è un’esperienza molto particolare che porta anche un vantaggio economico non indifferente. Stando ai dati condivisi da diverse fonti, l’anno scorso Vladimir Luxuria ha guadagnato ben 10 mila euro a puntata, quindi parliamo di 40 mila euro al mese che si sommano a tutte le altre entrate. Siamo sulle stesse cifre anche per Enrico Papi, l’altro opinionista della scorsa edizione. I due sono piaciuti molto al pubblico e tanti li rivorrebbero anche nella nuova edizione del reality.

Ma siamo sicuri che Maltese e Bruganelli reggeranno il confronto. I due sembrano andare molto d’accordo e potrebbero emergere discussioni interessanti. Anche i nuovi opinionisti guadagneranno probabilmente le stesse cifre di Papi e Luxuria, e forse anche di più. Un’occasione assolutamente da non perdere per loro, sia come esperienza che ovviamente come entrata economica. È per questo che Dario Maltese ha accettato il posto? Ecco che cosa ha rivelato sui veri motivi della sua partecipazione.

Ecco perché Dario Maltese parteciperà a L’isola dei Famosi

Maltese ha sperimentato vari progetti negli ultimi anni e L’isola dei Famosi è un’altra occasione per mettersi alla prova. Lo stesso giornalista ha spiegato che è stato ad accettare il ruolo per lo più dalla curiosità: essendo giornalista, è nella sua natura cercare esperienze diverse e, perché no, lasciare più spazio al divertimento. Maltese vestirà nuovi panni e magari ci si troverà anche più comodo rispetto a quelli che vestiva prima.

A condurre la nuova edizione del reality ci sarà Vladimir Luxuria, mentre al posto di Alvin troveremo Elenoire Casalegno. Il cast si rinnova e il pubblico non vede l’ora di scoprire come se la caveranno i nuovi volti de L’isola dei Famosi. Tutto è pronto: tra pochi giorni vedremo il giornalista e gli altri all’opera, e ne succederanno delle belle.