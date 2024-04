Un posto al sole, anticipazioni: l’incontro inatteso crea grosse difficoltà | Alcuni segreti vengono alla luce

Nei prossimi episodi di Un posto al sole alcuni segreti verranno alla luce e un incontro inatteso potrebbe creare difficoltà.

I fan di Un posto al sole sanno bene che non possono mai stare tranquilli: la soap regala sempre tante emozioni e colpi di scena che è difficile stare dietro a tutto ciò che accade.

I telespettatori quindi saranno ben contenti di sapere che nelle puntate dell’11 e del 12 aprile verranno fuori dei segreti che cambieranno completamente la storia.

L’appuntamento è sempre alle 20.50 su Rai 3 per una puntata mozzafiato, dal lunedì al venerdì. I fan della serie vorrebbero poter vedere più di una puntata a serata, ma che gusto ci sarebbe senza suspense?

Qualche anticipazione però non fa mai male. Senza condividere troppi spoiler, ecco cosa accadrà nelle puntate dell’11 e 12 aprile. La settimana si chiude col botto!

Cosa sta succedendo

Nelle ultime tre puntate abbiamo assistito alla scoperta di Nunzio sui reali motivi per cui ha subito la tremenda aggressione, mentre Rossella ha ancora molto a cui pensare, soprattutto dopo aver parlato con Luca. Proseguono invece le difficoltà tra Guido e Mariella e la distanza tra i due si fa sempre più ampia. Riusciranno a trovare un punto d’incontro o il loro rapporto si è incrinato del tutto? Nel frattempo è tornata anche Ida e la sua ricomparsa improvvisa ha messo in difficoltà sia Roberto che Marina.

Tutto è bene quel che finisce bene invece per Raffaele e Renato: i due si sono accapigliati, accusandosi a vicenda di colpe che in realtà non avevano, e per fortuna la verità è venuta a galla. Proprio ieri sera invece Rossella ha scoperto un lato del carattere di Nunzio che proprio non si aspettava: l’uomo pensa che ciò è successo a Diana non è stato un incidente e scoppia di rabbia, preoccupando Rossella. Che cosa succederà ora?

Un posto al sole: anticipazioni 11 e 12 aprile

Nella puntata dell’11 aprile Clara prenderà una decisione molto importante riguardo la sua gravidanza, chiedendo aiuto anche a Rosa. Gli occhi dei telespettatori saranno puntati su di lei e sul bambino che porta in grembo. La donna deciderà di andare in carcere da Eduardo per raccontargli della gravidanza. Nel frattempo Nunzio, sempre più convinto che qualcosa non quadra nella storia di Diana, farà di tutto per scoprire la verità.

Nella puntata del 12 aprile vedremo Niko ricevere una visita a sorpresa che sconvolgerà i suoi piani, un incontro imprevisto e anche piuttosto imbarazzante. Le anticipazioni parlano anche di momenti di alta tensione tra Silvia e Giancarlo; probabilmente la donna pensa ancora a Michele, ma questo non fa che peggiorare la situazione. Infine, Clara ed Eduardo, messi entrambi di fronte alla gravidanza, dovranno scegliere cosa fare della loro vita insieme. Scommettiamo che queste anticipazioni vi hanno messo molta curiosità e che siete già sintonizzati su Rai 3!