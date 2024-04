Morto il famoso giornalista, sono stati omessi i soccorsi: le indagini agghiaccianti sul decesso | Accuse gravissime

Il famoso giornalista italiano poteva essere salvato, le indagini hanno riscontrato degli errori che non hanno senso.

Quando scompare una persona famosa è sempre un brutto colpo: abituati a vederla in televisione, all’improvviso dobbiamo dirgli addio senza alcun preavviso.

È ciò che è accaduto con uno dei più noti giornalisti italiani: la sua morte ha lasciato tutti senza parole e ancora oggi, a distanza di diversi mesi, sono in tanti a non accettare come siano andate le cose.

Dopo tanto tempo sono emerse delle verità da paura: le indagini hanno approfondito le circostanze della morte e hanno evidenziato che sono stati omessi dei soccorsi fondamentali che avrebbero potuto salvare la vita del giornalista.

Gli italiani sono rimasti di sasso di fronte a queste rivelazioni incredibili. Ora che è emersa la verità, niente sarà come prima. I sostenitori del giornalista chiedono giustizia a gran voce.

Morto il nostro giornalista

Omissioni e leggerezze hanno portato alla morte di un innocente. Il giornalista tanto amato è morto per errori di altri che hanno cercato di insabbiare il fatto per troppo a lungo, ma adesso la verità è finalmente emergere e bisogna attendere che la giustizia faccia il suo corso. Ma niente sarà in grado di riportare indietro il giornalista e questo sta distruggendo gli italiani. Non si possono più accettare certe situazioni nel 2024.

È come se alcune persone siano troppo scomode e al momento della morte bisogna nascondere tutto. Ma se lì per lì le cose sembrano essere risolte, poi la verità viene sempre a galla e chi ha sbagliato deve pagare. È questo che sperano i tanti italiani che hanno seguito la vicenda e oggi scoprono che era tutto l’opposto di ciò che credevano.

Si poteva salvare

Andrea Purgatori, noto giornalista di La7, è scomparso il 19 luglio 2023. Inizialmente tutti pensavano che la causa della morte fosse il tumore ai polmoni di cui soffriva già da molto tempo, ma successive indagini hanno portato alla luce la verità: Purgatori si poteva salvare. Infatti secondo i periti il giornalista sarebbe morto di un’infezione al cuore, un’endocardite infettiva che poteva essere trattata con degli antibiotici. La sua condizione di partenza ha peggiorato la malattia, ma Purgatori sarebbe potuto vivere più a lungo.

Ora sono indagati per negligenza i quattro medici che hanno seguito l’evoluzione della malattia di Purgatori; se avessero fatto gli accertamenti giusti, oggi il giornalista sarebbe probabilmente ancora tra noi. Chi seguiva Purgatori proprio non riesce ad accettare questa morte ingiusta: chi doveva seguirlo e proteggerlo ha fallito e ora non si può più tornare indietro. Ora bisognerà aspettare la sentenza per capire quale sarà la punizione per i colpevoli.