Ferragnez, “Sfasciafamiglie…”: viene alla luce la donna del tradimento | Non può più tacere

Dopo l’intervista di Fedez a Belve è cresciuta la curiosità sul tradimento, adesso non può più tacere e dice tutta la verità.

Lo scorso martedì Belve ha ospitato Fedez: l’intervista era attesissima dagli italiani e i telespettatori hanno sicuramente trovato pane per i loro denti visti gli argomenti di cui la giornalista e il rapper hanno parlato.

L’intervista non è stata semplice per Fedez, tanto che si è emozionato e ha pianto in più occasioni. Francesca Fagnani ha toccato dei nervi scoperti, ma il rapper non si è tirato indietro.

Gli italiani non erano solo curiosi di conoscere qualche dettaglio sulla rottura dei Ferragnez, ma anche di comprendere le dinamiche del tradimento di cui tutti parlavano da giorni.

Alla fine la verità è venuta fuori, prendendo Fedez in contropiede. Alla fine c’è stato chi ha parlato e ha spifferato come sono andate le cose.

Fedez a Belve

Fedez non si è trattenuto a Belve e ha risposto alle domande di Francesca Fagnani con tutta l’onestà possibile. Ha raccontato della crisi con l’ormai ex moglie, dei tre anni molto difficili che hanno dovuto affrontare e del fatto che alla fine, purtroppo, i loro sforzi non sono riusciti a risolvere i problemi che avevano. Il rapper ha anche parlato del suo tentativo di suicidio e della sua difficile malattia.

Fedez ha anche spiegato che Chiara Ferragni rimarrà comunque una parte importantissima della sua vita e che spera che la tensione si sciolga tra i due si sciolga presto, soprattutto per il bene dei figli. Durante l’intervista è stato inevitabile parlare anche delle voci sul tradimento che da giorni tormentano il rapper e l’altra donna, e alla fine è emersa tutta la verità sull’infedeltà.

La verità sui Ferragnez

Per molti giorni si è parlato del presunto tradimento che avrebbe fatto scoppiare i Ferragnez, poi è arrivato Fedez a Belve e ha messo a tacere tutti: a Francesca Fagnani, ma in realtà a tutta l’Italia, ha spiegato che il matrimonio con Chiara Ferragni non è finito per via di un tradimento, ma per una serie di altri motivi. Fedez non ha fatto nomi ma tutti hanno capito che la presunta donna con cui avrebbe tradito l’ex moglie era Paola Di Benedetto, speaker e modella.

Di una presunta storia tra lei e Fedez si parlava già da un po’ e per questo molti hanno creduto, a quanto pare erroneamente, che dietro la crisi del matrimonio ci fosse anche una scappatella con Di Benedetto. Fedez ha negato in qualsiasi modo questa possibilità e ha anche attaccato duramente chi aveva accusato la donna di essere una “sfasciafamiglie”. Di Benedetto si è dovuta difendere dagli hater per una colpa che non ha mai avuto; si spera che ora, dopo la confessione di Fedez, la situazioni cambi un po’.