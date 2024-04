Gli anelli del Potere 2, data di uscita su Prime Video: finalmente torna il prequel de Il signore degli anelli | Cosa devi sapere

L’attesa ormai è altissima per il secondo capitolo de Il signore degli anelli: Gli anelli del potere, ecco quindi le novità.

Una delle serie Prime Video di maggiore successo è Gli anelli del potere, la serie tratta dai libri di J.R.R. Tolkien che riprende l’eredità lasciata da Il signore degli Anelli e Lo Hobbit.

La serie è basata sul romanzo Il Signore degli Anelli ma narra degli eventi della Seconda Era della Terra di Mezzo, avvenuti migliaia di anni prima rispetto a quelli raccontati nei due film.

Dopo una fortunata prima stagione, la serie è pronta a tornare e conquistare i fan del fantasy con tanta azione, condita da tradimenti e colpi di scena.

Pur essendo già stata confermata una terza stagione, le notizie sulla data di uscita della seconda scarseggiano un po’. Adesso finalmente ci sono gli aggiornamenti che aspettavamo.

L’attesa è altissima

Se i fan della serie non fossero già abbastanza entusiasti, ci hanno pensato gli showrunner della serie ad alimentare ulteriore hype: J.D. Payne & Patrick McKay hanno rivelato che Gli anelli del potere 2 sarà ancora più dark della stagione precedente, e molto più incentrata sui personaggi. Chiaramente i due hanno sottolineato il fatto che gli episodi saranno molto “interessanti” e anticipato che ci saranno molti più combattimenti crudi all’ultimo sangue.

Proprio ciò che gli amanti della saga del Signore degli anelli desiderano. Le anticipazioni ci sono, ma manca una cosa importantissima: la data di uscita. Fino a poco tempo fa non si sapeva granché su quando sarebbe tornata la serie, ma adesso finalmente ci sono alcuni aggiornamenti.

Gli anelli del potere 2: la data di uscita

I fan della fortunata serie tv non riescono più ad aspettare: devono assolutamente sapere quando andrà in onda la seconda stagione. L’appuntamento sarà sempre su Prime Video. La piattaforma di streaming di recente ha aggiornato i suoi abbonati sulle uscite dei prossimi mesi, ma purtroppo non c’erano notizie sulla serie figlia de Il signore degli anelli. Ma qualche informazione ce l’abbiamo e non si può fare altro che aggrapparsi a quel poco che si conosce e sperare che arrivi presto l’annuncio preciso.

Pur non essendoci una data ufficiale, la serie dovrebbe uscire nella seconda metà del 2024. Considerando che la Casa Produttrice ha già annunciato l’arrivo della terza stagione, non possono rimandare più di tanto l’uscita della seconda. Chissà, magari le nuove puntate arriveranno subito dopo l’estate, per migliorare l’umore dei fan dopo la fine delle vacanze, oppure Prime Video farà una sorpresa a tutti e farà uscire la stagione prima dell’estate. Non perdete la speranza: Gli anelli del potere 2 sta per tornare.