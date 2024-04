Patty Pravo, “In stato di totale incoscienza” si teme il peggio: le ore cruciali per la cantante

Patty Pravo, la tremenda malattia è entrata nella sua vita come un tornato, le ore sono cruciali dopo lo stato di incoscienza.

La vita di un’icona della musica come Patty Pravo spesso è percorsa da salite e discese, ma nulla ha potuto preparare il mondo per l’uragano che si è abbattuto sulla sua esistenza quando la malattia ha fatto il suo ingresso come un tornado, travolgendo ogni aspetto della sua vita.

Un periodo di angoscia e incertezza ha segnato profondamente la vita della celebre interprete musicale, qualcosa che, però, ha avuto solo in seguito un risvolto inaspettato. La notizia di questa terribile malattia ha scosso tutti i suoi più appassionati fan ma anche chi nel tempo ha apprezzato la sua arte.

Recentemente, Patty Pravo ha scelto di aprirsi e condividere parte del suo passato con il pubblico, prendendo parte a una toccante intervista a Verissimo, dove si è messa a nudo nei salotti di Silvia Toffanin. L’intervista ha coinvolto tutti, offrendo uno sguardo intimo e commovente sulla sua lotta personale.

Tuttavia, il percorso verso la guarigione è stato tortuoso. Dietro il sorriso radioso e la voce incantevole, si cela una donna che ha affrontato demoni interiori, inclusa una battaglia con la depressione. Un periodo difficile che ha portato Pravo a cancellare i suoi concerti, lasciando i suoi fan nel buio circa la sua condizione.

La depressione di Patty Pravo

Dopo aver accarezzato il successo, Patty Pravo ha attraverso dei momenti così complicati che, come lei stessa ha affermato in alcune dichiarazioni rilasciate alla rivista Gente, era “in un totale stato di incoscienza”. La cantante si riferisce al periodo in cui ha sofferto di depressione e come riporta l’intervista la donna non riusciva a dormire più, le mancava il respiro e l’unica cosa che poteva aiutarla erano i medicinali. Una situazione davvero al limite da cui, però, è riuscita ad uscire completamente.

Eppure, nella sua memoria è ancora impresso il ricordo di quando, esausta e frustrata, si è vista costretta ad annullare i concerti e a mettere un freno a ciò che amava di più: la musica. L’ufficio stampa dell’artista era riuscito a mantenere un velo di mistero, comunicando vagamente che la decisione era stata presa per amore e rispetto della musica e del pubblico. Tuttavia, dietro le quinte, Patty Pravo lottava una battaglia personale, cercando la luce in mezzo all’oscurità.

La svolta e la rinascita di Patty Pravo

La svolta è arrivata con determinazione e con l’aiuto di persone speciali. Un viaggio intrapreso in Africa con Gino Strada, fondatore di Emergency, ha giocato un ruolo cruciale nel suo percorso di ripresa. La forza di volontà e la determinazione di Pravo, unite agli insegnamenti di Strada sulla resilienza e sulla forza interiore, hanno portato a una rinascita. Oggi, Patty Pravo emerge dalla tempesta come una donna migliore e più forte. Il suo coraggio nel condividere la sua storia non solo ispira, ma serve come promemoria che anche le stelle più luminose possono attraversare le tenebre.

La sua carriera musicale è stata un’odissea di successi, una serie di trionfi che hanno contribuito a plasmare il panorama musicale italiano. Dai suoi esordi nella Milano degli anni ’60, fino alle hit che hanno segnato epoche come “La bambola” e “Pazza idea”, Pravo ha lasciato un’impronta indelebile nella storia della musica italiana.