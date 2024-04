Francesca Fagnani, “Come fai tu la mig****a…”: la frase di troppo in diretta è vergognosa | Caduta di stile imperdonabile

Durante una delle interviste di Belve è uscita un frase un po’ di troppo, secondo molti spettatori, che non hanno apprezzato la volgarità.

Belve è uno dei programmi più discussi ma anche seguiti della Rai. Francesca Fagnani, col suo talento, è riuscita a regalare agli spettatori una trasmissione che tiene incollati alla televisione.

Quest’anno ci sono nomi molto interessanti che parteciperanno alle interviste: oltre a Fedez e Simona Ventura che hanno già rivelato al pubblico molti segreti, ci sono molte altre personalità per cui l’attesa è elevata. Ma non sempre le cose vanno come la Fagnani si aspetta.

Se infatti in alcuni casi gli scambi hanno fatto sorridere, e a volte emozionare, in altri il pubblico ha percepito che si fosse oltrepassato un po’ il senso del rispetto, arrivando addirittura ad accusare la Fagnani di essere volgare.

È il caso per esempio di una recente occasione in cui è uscita una frase davvero di troppo che ha lasciato il pubblico senza parole. Tantissimi si sono infuriati per la volgarità dello scambio.

Interviste spinose

Chi accetta di partecipare a Belve sa che l’intervista non sarà semplice, ma anche essendone a conoscenza non è semplice tenere testa alle domande della giornalista, e a volte emergono scambi forse un po’ di troppo. Il pubblico lo ha percepito subito con un ospite in particolare e si chiede cosa succederà nelle prossime puntate vista la piega che ha preso il programma.

Anche perché tra gli ospiti attesi ci sono nomi come Mara Maionchi e Margherita Buy, attesissimi dal pubblico. Difficile però dire come andrà il programma questo martedì; sicuramente ne succederanno delle belle. Il pubblico però è ancora provato da uno scambio che lo ha lasciato interdetto e che molti hanno visto come “vergognoso”, una vera caduta di stile da parte della Fagnani.

Francesca Fagnani e lo scambio di troppo

Chi segue il programma si ricorda dell’intervista ad Anna Foglietta. L’attrice ha parlato della sua esperienza sul set di Nessuno mi può giudicare, ruolo per cui è stata molto apprezzata. Ma il pubblico forse si è spinto un po’ troppo oltre negli apprezzamenti. Nel film l’attrice ha interpretato una escort e a Belve ha raccontato che un uomo, dopo averla incontrata al ristorante, per complimentarsi con lei le ha detto: “Come la fai tu la mi*****a…”, riferendosi al fatto che l’attrice era stata molto brava nel ruolo.

L’apprezzamento non è uscito nel migliore dei modi, ma Anna Foglietta ha compreso subito l’intento del fan e non se l’è affatto presa. Al pubblico però non è piaciuto questo scambio così diretto e ha storto un po’ il naso di fronte al fatto che Francesca Fagnani e l’attrice l’abbiano presa sul ridere. Le due hanno molto rispetto l’una per l’altra e non ci hanno visto alcun male nel sorridere su questo scivolone, ma molti hanno criticato il loro modo di fare. Di certo è una reazione un po’ esagerata, vista la leggerezza con cui l’attrice ha preso la battuta.