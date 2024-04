Francesco Benigno, torna all’attacco: è tutta una messinscena di Mediaset | L’accusa pesante

Salta fuori una scomoda verità sulla squalifica e il video di Francesco Benigno, tutta una messinscena di Mediaset perché è un flop.

La situazione all’Isola dei Famosi si sta facendo molto tesa: le discussioni sono all’ordine del giorno, anche se per fortuna ci sono comunque momenti di unione e collaborazione tra i concorrenti.

Ciò che però ha stupito maggiormente il pubblico è stata la decisione di escludere Francesco Benigno dal programma. Tramite un comunicato, la trasmissione ha fatto sapere che l’attore è stato ufficialmente squalificato per “comportamenti non consoni”.

Adesso però stanno emergendo delle verità molto scomode per Mediaset che la inchioderebbero e complicherebbero la sua posizione. A confermarlo è stato un video che sta facendo il giro del web. Da giorni non si parla d’altro.

Le ultime novità non sono affatto rassicuranti, si parla di una vera e propri messinscena dell’emittente che ha fatto infuriare le persone coinvolte. È davvero una vergogna.

La squalifica di Francesco Benigno

Nelle ultime puntate Benigno aveva avuto una discussione con Artur Dainese: l’attore aveva nominato il modello e quest’ultimo c’era rimasto molto male. Da qui era nato il battibecco che, secondo Benigno, si era comunque risolto. La situazione però sembra più complessa del previsto: dietro ci sarebbe una messinscena incredibile che sta facendo molto discutere il pubblico a casa. Il web è diviso e non sa più cosa pensare: non si sarebbe aspettato una mossa del genere da parte di Mediaset.

Il video ha dimostrato la verità delle cose e adesso la questione è diventata molto più complicata. Nel video si parla di flop di ascolti e di una mossa disperata di Mediaset per risollevare le sorti del programma, una mossa che non è ovviamente piaciuta al pubblico. A pagarne le conseguenze è stato proprio Benigno che ha dovuto dire addio alla sua esperienza sull’Isola.

Una messinscena

In un video sul suo profilo Instagram, Francesco Benigno ha spiegato ai suoi follower che Mediaset ha cercato di costringerlo a ritirarsi. La produzione lo avrebbe prelevato dopo la discussione con Dainese e gli avrebbe chiesto di lasciare l’Isola facendolo passare come un gesto volontario per qualcosa che, a detta dell’attore, lui non avrebbe fatto. Benigno ha accusato i “poteri forti” di Mediaset e Banijai spiegando anche che ci sarebbero state delle proposte in denaro per non chiedere penali in seguito all’esclusione.

I commenti degli utenti non sono tardati ad arrivare e il web sostiene che la scelta di Mediaset sia stata una vera e propria messinscena per far risollevare gli ascolti del programma, secondo molti già un flop di ascolti. Difficile dire cosa si accaduto davvero; è probabile che, nei prossimi giorni, Mediaset rilasci un comunicato ufficiale per chiarire la sua posizione.