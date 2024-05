Alessandra Celentano, arrivano fischi da tutto lo studio: la richiesta è inaccettabile | Maria deve intervenire

La professoressa Alessandra Celentano è ormai famosissima per la sua rigidità nell’insegnamento, ma questa decisione ha fatto arrabbiare tutti.

Alessandra Celentano, famosa ballerina e insegnante di danza, ha recentemente attirato l’attenzione del pubblico con la sua partecipazione al popolare talk show “Verissimo” condotto da Silvia Toffanin. L’occasione è stata la promozione del suo libro intitolato “Chiamatemi Maestra”, nel quale ha raccontato la sua vita, la sua carriera da ballerina e il suo ruolo di insegnante.

Nel corso dell’intervista, Celentano si è raccontata come mai prima, mostrando un lato più intimo e personale di sé stessa. Ha ricordato i grossi sacrifici delle prime esperienze da ballerina, di quando così giovane ha lasciato la sua famiglia per trasferirsi all’estero e dei disturbi alimentari in adolescenza. Inoltre ha anche confessato le motivazioni della fine del suo matrimonio spiegando anche che attualmente ha un ottimo rapporto con l’ex marito e con la figlia che lui ha avuto da un’altra compagna.

Tuttavia, un episodio in particolare ha catturato l’attenzione del pubblico catalizzando una serie di critiche per il comportamento della Celentano considerato eccessivo nei confronti di un alunno. Sembra che l’insegnante, da sempre estremamente severa a lezione, abbia superato davvero le aspettative e abbia fatto una richiesta troppo complicata ad un alunno, scatenando addirittura la reazione di un’infuriata Maria De Filippi.

Il video pubblicato sui social da un utente di questa situazione è diventato virale sui social media, provocando una serie di reazioni contrastanti da parte del pubblico web. Questa volta, Alessandra potrebbe averla combinata grossa e la pazienza di Maria de Filippi ha un limite. Ad Amici, l’insegnante Celentano nota per la sua durezza nei modi, forse avrà delle grosse ripercussioni. Vediamo cosa è successo.

Il video che circola sul web

In verità, la clip apparsa sui social risale a circa vent’anni fa, agli albori del programma “Amici di Mari De Filippi” ma mostra la severità di Alessandra Celentano anche quando era giovanissima. Questo video un po’ antico è stato ripreso recentemente dagli esperti del web e ha fatto scoppiare una serie di commenti di diversi utenti. La Celentano nel video ha preteso che il talentuoso ballerino albanese Leon Cino, all’epoca giovanissimo, eseguisse ben 16 piroette estremamente complesse.

La reazione del pubblico ma anche di Maria De Filippi stessa è stata di shock totale. La richiesta della Celentano è stata definita inaccettabile e ha provocato quasi dei “fischi” da parte del pubblico presente in studio. Maria De Filippi stessa è dovuta intervenire per capire meglio il contesto e forse far presente alla docente della complessità dei passi di danza voluto dal ballerino.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da AMICI FAN (@__amiciofficial___)

Le reazioni su Internet

I commenti online si sono divisi: alcuni riconoscono l’eccessiva durezza della Celentano, mentre altri ritengono che, nella danza, tali richieste siano normali. Alcuni sottolineano che per un ballerino di talento come Leon Cino, e anche per quelli meno esperti, le piroette fatte in quella particolare maniera siano semplicemente parte integrante dell’addestramento.

Alessandra Celentano è conosciuta per la sua rigidezza nell’insegnamento della danza. È temuta da tutti gli allievi per i suoi alti standard, che comprendono la tecnica, la presenza scenica e il fisico. Tuttavia, è proprio questa severità che spinge i suoi allievi a dare il meglio di sé stessi, contribuendo al loro successo nel mondo della danza. Proprio il libro “Chiamatemi Maestra” offre uno sguardo approfondito sulla vita e la carriera della Celentano, offrendo agli appassionati di danza e non solo una visione più completa della donna dietro alla severa maestra.