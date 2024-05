Bridgerton 3, preso di mira per il peso l’attrice di Penelope: “Sgradevole anche…” lo hanno detto sul set | Che vergogna

Preso di mira il peso dell’attrice che interpreta Penelope in Bridgerton 3, quello che hanno chiesto ha fatto infuriare.

La celebre serie di Netflix, Bridgerton, è tornata alla ribalta con la sua terza stagione, ma questa volta non sono solo le intricate trame e i sontuosi costumi a far parlare. L’attenzione si è concentrata sul peso di Nicola Coughlan, l’attrice che interpreta Penelope Featherington.

Nicola Coughlan, talentuosa attrice irlandese, ha conquistato il cuore del pubblico con la sua interpretazione affascinante e profonda di Penelope. Tuttavia, invece di concentrarsi sulla sua straordinaria performance l’attenzione si rivolge al suo aspetto fisico.

Questo solleva un problema sociale più ampio: la continua ossessione della società per il peso e l’aspetto fisico, specialmente quando si tratta delle donne. Nonostante i progressi fatti negli ultimi anni verso una maggiore accettazione della diversità dei corpi, episodi come questo dimostrano che c’è ancora molta strada da fare.

Ogni persona, indipendentemente dalla sua professione, meriterebbe di essere rispettata e giudicata per le sue capacità e il suo contributo, non per il suo aspetto fisico. È fondamentale che i media e il pubblico cambino il modo in cui parlano dei corpi delle donne, promuovendo un ambiente di rispetto e accettazione.

Shonda Rhimes: un’icona della televisione americana

Shonda Rhimes è una delle sceneggiatrici e produttrici più influenti del panorama televisivo americano. È la mente dietro Grey’s Anatomy, il medical drama più longevo della TV, e ha firmato successi come Scandal e Le regole del delitto perfetto. Rhimes è pronta a lanciare la terza stagione di Bridgerton, la serie in costume che su Netflix ha ottenuto ascolti record. Madre di tre figlie, nonostante non sia una spettatrice assidua della TV, è diventata una delle figure più potenti e rispettate del settore.

In una recente intervista con Repubblica, Shonda Rhimes ha condiviso il suo entusiasmo per la nuova stagione di Bridgerton. Ha spiegato che ogni stagione della serie si concentra su una coppia diversa, offrendo la possibilità di esplorare nuove storie e prospettive. Questa stagione si discosta dai romanzi di Julia Quinn, su cui si basa la serie: ad esempio, il personaggio di Penelope Featherington non subisce la trasformazione fisica prevista nei libri.

La scelta di Penelope

Rhimes ha dichiarato di voler rappresentare Penelope così com’è, sottolineando che l’aspetto fisico non deve essere un ostacolo all’amore. Nel libro Penelope Featherington, in realtà, per riuscire a conquistare il suo amato, decide di perdere dodici chili, cosa a cui la regista della serie si è opposta: “perché penso che Penelope sia bella esattamente come è” ha dichiarato, così il suo aspetto secondo Rhimes non influisce sul fatto che possa far innamorare qualcuno di sé. “Mi sembrava sgradevole anche solo pensarlo“. Inoltre, ha ribadito l’importanza delle scene intime, girate con la massima attenzione grazie alla presenza di consulenti di intimità sul set.

Rhimes ha sempre posto le donne al centro delle sue storie e non considera politico raccontare le loro esperienze, così come quelle di afroamericani e persone LGBTQ. Cresciuta in una famiglia che non guardava la TV, ha tratto ispirazione dai libri e dai film. A Shondaland, il suo studio di produzione, lavora con un team affiatato che la segue dagli inizi della sua carriera. Nonostante le richieste delle sue figlie di creare contenuti adatti alla loro età, Rhimes mantiene la sua indipendenza creativa, concentrandosi sulla narrazione che vuole portare al pubblico.