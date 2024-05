Il racconto dell’ancella 6, finalmente abbiamo una data: quello che succede è terribile | Tutto quello che devi sapere

Le riprese della serie tratta dall’omonimo libro inizieranno quest’estate per girare le scene dell’ultimo capitolo.

Tra scioperi e pandemia, l’ultima stagione di The Handmaid’s Tale si fa attendere da quasi due anni, ma buone notizie giungono dalla protagonista Elisabeth Moss: la sesta stagione dovrebbe approdare sugli schermi tra il 2024 e il 2025.

La conclusione di questa amatissima serie tv sembra essere ricca di colpi scena ed emozioni forti. Stando alle parole di Elisabeth Moss (nella serie June Osborne), che oltre a esserne la protagonista ne dirige anche alcuni episodi, lei e altri personaggi affronteranno sfide che li aiuterà a capire chi sono davvero e da che parte stare.

In un’intervista Mckenna Grace, che interpreta Esther, la moglie adolescente del Comandante Keyes, ha detto di non sapere cosa aspettarsi dagli ultimi episodi, ma che spera che le riprese inizino presto. “Spero che finalmente gireremo l’ultima stagione, ma non ho idea di cosa mi faranno fare. Farò qualsiasi cosa mi diranno, ma sono un po’ spaventata. In questa serie non sai mai cosa succederà”.

Grace ha inoltre ipotizzato la posticipazione delle riprese per via della gravidanza di Moss, che essendo la protagonista e la direttrice dei primi due e degli ultimi due episodi della stagione, rappresenta una figura cardine per il proseguo della serie.

Il cast

The Handmaid’s Tale 6 ospiterà la maggior parte del cast della stagione precedente, tranne Joseph Fiennes (nella serie Fred Waterford, capo del Consiglio di Gilead), il cui personaggio viene ucciso nell’ultimo episodio della quarta stagione.

I personaggi rimangono pressoché gli stessi di sempre, ma Emily Malek non ci sarà più: Alexis Bledel ha infatti deciso di non partecipare alle riprese dell’ultima stagione.

Cosa aspettarsi dalla sesta stagione?

La quinta stagione si è chiusa con June e Serena a bordo di un treno diretto alle Hawaii insieme ai loro bambini (Hannah e Noah), preludendo un avvicinamento dei due personaggi guidato dalla volontà di mettere al sicuro i propri figli.

Inoltre, il rapporto tra Nick e June sarà messo alla prova, mentre la ribellione di Janine all’interno di Gilead lascia intendere conseguenze drammatiche.

Le parole di Mckenna Grace fanno intuire un finale movimentato, e delineano quello che sarà l’ultimo capitolo prima del sequel I Testamenti, che riprenderà gli eventi a distanza di 15 anni e sarà curato da Bruce Miller.