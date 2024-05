Bridgerton, i due attori si sono fidanzati davvero: sono stati beccati insieme anche fuori dal set | La gioia di tutti nel vederli

Bridgerton ha fatto scoppiare l’amore sul set, viene fuori che i due attori si sono innamorati davvero, beccati insieme sono bellissimi.

Dal 16 maggio sulla piattaforma streaming di Netflix è sbarcata la terza ed attesissima stagione di Bridgerton, che sarà divisa in due parti: i primi quattro episodi sono già disponibili, mentre per gli ultimi quattro dobbiamo aspettare fino al 13 giugno. Nell’attesa possiamo crogiolarci nell’utopico periodo della reggenza inglese che vede i nostri protagonisti muoversi nell’alta società londinese.

Qui, diverse giovani donne devono cercare marito aiutate dalle loro impazienti madri che cercano il miglior partito per far sistemare la loro prole. Bridgerton è una serie televisiva incentrata sulle relazioni amorose ambientate in un’epoca lontana fatta di sfarzo e costumi che lasciano a bocca aperta e l’amore che aleggia nella trama sembra essere vero.

La coppia principale di questa nuova stagione è formata da Penelope Featherington e Colin Bridgerton, interpretati rispettivamente da Nicola Coughlan e Luke Newton. Il sentimento che traspare tra loro è talmente realistico che sembra reale e, non a caso, ci sono diverse indiscrezioni riguardo a due attori che pare se la intendano anche fuori dal set.

In diverse occasioni mondane ed eventi pubblici, i due attori sono stati beccati insieme in atteggiamenti più che amichevoli, gettando benzina sul fuoco delle fan e dei fan che sperano che i due abbiano davvero una relazione sentimentale. Tuttavia, la coppia di attori nel mirino della cronaca rosa non sono Nicola e Luke ma altri due attori del cast della serie tv.

Chi sono i due piccioncini

Prima di tutto dobbiamo precisare che tra la Coughlan e Newton non c’è altro che una complicità tra colleghi e una forte amicizia. Inoltre, la coppia che pare stia sbocciando sul set è formata da due attori che si starebbero avvicinando molto ad altre due attrici del cast di Bridgerton. Dopo essere stati avvistati ad una serie di eventi pubblici assieme, i due hanno suscitato parecchio interesse.

Stiamo parlando di Harriet Cains e Luke Thompson che vestono i panni rispettivamente di Philippa Featherington e Benedict Bridgerton. I rumor sono molto rumorosi perché dopo essere stati beccati insieme al di fuori del set, sono nate molte ipotesi riguardo ad una loro possibile relazione e nessuno dei due ha smentito né confermato la cosa.

Love is in the air

L’alta coppia che sta facendo sognare i telespettatori della serie tv, e non per le relazioni fittizie della trama, è formata da Bessie Carter e Sam Phillips che interpretano rispettivamente Prudence Featherington e Lord Debling, la new entry di questa terza stagione. Anche loro sono stati avvistati insieme durante il corso di eventi pubblici e, inoltre, hanno condiviso gli eventi sui loro profili social.

Potrebbe non trattarsi di una conferma della loro presunta relazione, però in molti hanno iniziato a credere che i due si stiano frequentando anche fuori dal set della serie tv. Che queste indiscrezioni siano vere o false poco importa perché i fan di Bridgerton sono dei romanticoni e amano amare l’amore che nasce sia sul set che nella vita reale.