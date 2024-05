Desperate Housewives, dopo 20 anni dal suo debutto: l’attesissimo ritorno di una serie iconica | L’annuncio ufficial

180 episodi di puro successo non sono bastati ai fan e nemmeno alle protagoniste di questa serie da record.

Quale luogo migliore se non il red carpet del festival di Cannes per annunciare la reunion di Wisteria Lane? Eva Longoria (nella serie Gabrielle Solis) non si è fatta sfuggire questa prestigiosa occasione per rivelare che è si sta lavorando a uno speciale per celebrare i 20 anni della serie.

Il 3 ottobre 2004 andò in onda il primo episodio, che segnò questa serie come una delle più viste e popolari degli ultimi vent’anni, insieme a Grey’s Anatomy, Lost e Once Upon A Time. Un vero e proprio fenomeno mediatico che a distanza di dodici anni riscuote ancora moltissimo successo, anche tra le più giovani.

Eva Longoria a Cannes ha espresso nostalgia e gratitudine nei confronti della serie, dicendo “Mi manca essere Gaby, mi manca Wisteria Lane. È stata una delle esperienze migliori della mia vita e quest’anno celebreremo i 20 anni della serie, quindi faremo una reunion speciale.”

Gabrielle, Susan, Lynette e Bree dopo 8 stagioni costellate di misteri e peripezie, sono pronte a ritornare davanti ai riflettori e intrattenere un pubblico che gli è fedele da due decenni.

Ma com’era finita?

L’ottava stagione lasciava poche speranze riguardo a un possibile ritorno delle 4 casalinghe disperate, infatti nell’ultima puntata le loro vite si separano: chi va a New York, chi in California, e chi cambia quartiere, svuotando Wisteria Lane del suo cuore pulsante.

La promessa di rivedersi purtroppo non viene mantenuta, ma le cose stanno cambiando.

Cosa sappiamo a riguardo?

Eva Longoria ha anticipato che sta lavorando insieme alle tre colleghe a una speciale reunion, ma sarà un falso allarme come quello lanciato dall’account ufficiale della serie su Twitter (oggi X) due anni fa? Da due anni si attende una nona stagione, che però purtroppo non vedrà mai la luce.

Quindi di cosa si tratterà? Longoria ha affermato che la reunion è in cantiere, ma che non sarà una serie spin-off; potrebbe quindi trattarsi di una reunion come l’hanno portata in scena gli attori di Friends nel 2021.