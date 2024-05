“È stato un tradimento che…”: Matteo Berrettini esce allo scoperto: ecco perché Melissa Satta se n’è andata | Che botta

Matteo Berrettini esce allo scoperto e adesso arriva una nuova versione della rottura con Melissa Satta. C’entra una bionda famosissima.

«Mi sa che c’è stato un tradimento». Questi i principali commenti su Instagram degli utenti in risposta a una foto inedita di Matteo Berrettini.

Il tennista italiano, legato sentimentalmente a Melissa Satta fino allo scorso mese, sembra avere una nuova fidanzata.

Il settimanale Chi magazine ha infatti pubblicato sui propri canali ufficiali uno scatto fotografico che mostra Berrettini seduto al tavolino di un ristorante insieme a una giovane ragazza dai capelli biondi.

Gli appassionati di gossip non hanno alcun dubbio e propongono la loro versione della storia.

Lo scatto fotografico di Matteo Berrettini e della ragazza bionda: la versione degli appassionati di gossip rovescia la fine della storia del tennista con Melissa Satta

Matteo Berrettini, nato a Roma nell’aprile del 1996, è un tennista italiano. Nel 2022 ha raggiunto la sesta posizione del ranking ATP, terzo miglior piazzamento ottenuto da un italiano dal 1973. Insieme a Jannik Sinner, è l’unico tennista italiano ad aver raggiunto i quarti di finale di tutte le prove del Grande Slam. Dal gennaio del 2023 allo scorso febbraio, Berrettini ha avuto una relazione con la showgirl Melissa Satta. La donna, nata a Boston nel 1986, è diventata nel 2005 velina a Striscia la notizia.

La foto scattata dal settimanale Chi mostra Matteo Berrettini in piena sintonia con una ragazza già nota agli appassionati di gossip. Si tratta di Federica Lelli, influencer romana di 26 anni nota per essere stata la fidanzata del cantante Ultimo. Nella didascalia all’immagine si legge che quello di Berrettini e Lelli non è “un incontro fugace a Ponte Milvio“, ma nasconde una “storia che profuma già di amore“.

Federica Lelli, ex fidanzata di Ultimo, e Matteo Berrettini escono allo scoperto: lo scatto fotografico del settimanale Chi

Secondo recenti rivelazioni del settimanale Chi, l’incontro a Ponte Milvio tra Berrettini e Lelli non è stato casuale, tanto che si parla già di convivenza. La nuova coppia ha suscitato interesse e curiosità. Dato che Matteo Berrettini ha da poco concluso la relazione con Melissa Satta, in tanti hanno ipotizzato che il tennista già stesse frequentando l’influencer romana quando era ancora fidanzato con la ex velina.

Durante la relazione, Melissa è stata oggetto di critiche e accuse su una sua influenza negativa sulle prestazioni sportive di Berrettini. Queste accuse hanno pesantemente colpito la ex velina, tanto da farla allontanare dal tennista. Sulla base delle accuse ora rivolte allo sportivo, sembrerebbe invece un altro il vero motivo della rottura tra Matteo Berrettini e Melissa Satta.