Paola Perego, non c’è stato nulla da fare per lei: ha perso la battaglia combattuta fino all’ultimo | Un destino già scritto

Non c’è stato nulla da fare per Paola Perego, ha perso la battaglia che ha combattuto a lungo, ma il destino sembrava già scritto.

Ha combattuto a lungo in questi anni, ma la sua battaglia sembrava avesse un triste finale già scritto.

E proprio in questi giorni, dopo aver lottato per diversi anni, ha dovuto capitolare.

La tristezza di Paola Perego si è unita alla tristezza dei suoi fan.

Ma, come in tutte le battaglie, accanto agli sconfitti emergono i vincitori. Ed ecco cosa è successo nel mondo della televisione.

La battaglia di Paola Perego per la conduzione del reality La Talpa

La battaglia persa da Paola Perego è stata vinta da Ilary Blasi. A darne l’annuncio è stato un post condiviso su Instagram all’account @Le donne della tv. La lotta che ha visto protagonista la nota conduttrice è iniziata diversi anni fa. Dal 2004 al 2008, per tre edizioni consecutive, Paola Perego ha condotto il reality La Talpa, prima su Rai Due e poi su Italia 1.

Negli anni successivi, Paola ha espresso più e più volte il suo desiderio di tornare in tv con il programma tanto amato dal pubblico. In numerose dirette televisive e interviste, Perego ha evidenziato come avrebbe volentieri fatto ripartire La Talpa, magari conducendo il reality insieme alla collega Simona ventura, sua grande amica. Proprio in queste ore è però stata diffusa una notizia che ha scosso la conduttrice e il suo pubblico. A sostituirla nella conduzione del programma è stata chiamata Ilary Blasi.

Ilary Blasi sostituirà Paola Perego alla conduzione del reality La Talpa: la notizia sconvolge i fan

A possedere i diritti del reality è Mediaset, che ne ha annunciato il ritorno per la prossima stagione. Paola aveva più volte ribadito come il programma sarebbe stato molto seguito proprio perché il crime e il giallo attirano sempre tanti spettatori. Non saranno però Paola Perago e Simona Sempre Ventura le conduttrici, ma Ilary Blasi.

La conduttrice, oltre a Battiti Live con Alvin, dovrebbe condurre anche la nuova edizione di La Talpa. Nel massaggio condiviso su Instagram, si legge che secondo le ultime indiscrezioni il reality tornerà su Canale 5 capitanato da Ilary Blasi. La notizia su Paola Perego ha sconvolto i fan. Sempre stando a quanto emerso, il programma non avrà uno studio. Le puntate previste dovrebbero essere sei e andranno in onda tra ottobre e novembre 2024. Al momento, però, non ci sono né conferme né smentite.