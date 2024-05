Carolyn Smith, il profondo legale con la Royal Family: “Quella volta con Lady Diana…” | Ecco perché era nel castello

Forse non tutti sanno che Carolyn Smith ha un legame profondo don la famiglia reale inglese, nel suo cuore soprattutto Diana.

Di recente, Carolyn Smith, celebre coreografa e giudice di “Ballando con le Stelle”, ha fatto parlare di sé durante la sua partecipazione al programma “Verissimo”.

Nonostante la sua fama derivi principalmente dal mondo della danza e della televisione, in questa occasione Carolyn ha rivelato un aspetto meno noto della sua vita: il suo legame speciale con la famiglia reale inglese, e in particolare con la principessa Diana.

Durante l’intervista a “Verissimo”, Carolyn Smith ha raccontato vari episodi della sua carriera e della sua vita personale, toccando anche argomenti più intimi e personali. Tra questi, ha parlato del suo legame affettivo con la principessa Diana, una figura che ha sempre ammirato e che ha influenzato profondamente la sua vita.

Carolyn Smith è nata e cresciuta in Scozia, dove ha iniziato la sua carriera di ballerina. La sua passione e dedizione per la danza l’hanno portata a frequentare ambienti esclusivi e a entrare in contatto con molte personalità di spicco, inclusi membri della famiglia reale inglese.

Il legame più profondo di Carolyn con la famiglia reale è senza dubbio quello con la principessa Diana. La principessa Diana è ricordata non solo per il suo stile e la sua eleganza, ma anche per il suo lavoro caritatevole e il suo spirito compassionevole.

Le radici scozzesi di Carolyn Smith

Nonostante molti pensino che Carolyn Smith sia originaria di Londra, la verità è che è nata a Glasgow, in Scozia. In un’intervista con Nuovo, condotta da Riccardo Signoretti, la presidente della giuria di “Ballando con le Stelle” ha condiviso la sua storia personale. Nel 1980, Carolyn decise di trasferirsi a Londra per proseguire la sua carriera nel ballo, e i suoi genitori lasciarono tutto per seguirla.

Sua madre chiuse la sartoria di famiglia, mentre suo padre abbandonò la sua impresa edile. Una volta a Londra, il padre trovò lavoro come autista per una rinomata gioielleria, mentre la madre fu assunta come assistente domestica per la famiglia reale, superando le rigorose selezioni del personale dei Windsor. Venne assegnata a Clarence House, dove viveva la Regina Madre, Elisabetta Bowes-Lyon.

Incontri reali e ricordi preziosi

L’esperienza della madre di Carolyn Smith a Clarence House si rivelò straordinaria. Iniziò come cuoca e fu poi promossa a ruoli di maggiore responsabilità, avendo accesso alle stanze private e gestendo persino la tiara reale. Carolyn ricorda con orgoglio un incontro con Lady Diana nelle cucine di Clarence House. Aspettava la fine del turno di sua madre quando la Principessa, ascoltando musica dal suo walkman, entrò per prendere un caffè e la salutò amichevolmente.

Inoltre, in occasione del matrimonio tra Carlo e Diana, la madre di Carolyn ricevette in dono una fetta di torta nuziale con lo stemma reale, un ricordo prezioso della sua esperienza con la famiglia reale. Carolyn non nasconde il suo affetto per Diana e la sua preferenza per William e Kate rispetto a Carlo e Camilla, esprimendo una certa nostalgia per la Principessa del Popolo.