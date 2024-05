Fedez le ha prese, dopo la diffusione delle immagini una nuova versione: il testimone ha parlato | Potrebbe ribaltarsi il caso

Arriva una nuova versione dei fatti sul pestaggio, sarebbe stato Fedez a prendersele proprio da Iovino, parla il testimone.

Negli ultimi giorni, l’attenzione mediatica è stata catalizzata da un presunto episodio di violenza che avrebbe coinvolto il noto rapper Fedez e Iovino. La vicenda, inizialmente raccontata con dettagli confusi e contraddittori, ha preso una piega sorprendente grazie alla testimonianza di un nuovo testimone oculare che potrebbe ribaltare completamente la narrazione dei fatti.

Secondo le prime ricostruzioni, si parlava di una lite scoppiata in un locale notturno di Milano tra i due, che sarebbe degenerata in un violento pestaggio. Le voci circolate in rete dipingevano Fedez come l’aggressore, ma senza una chiara conferma delle dinamiche.

Gli appassionati di cronaca rosa e i fan del rapper sono rimasti sbigottiti e in attesa di chiarimenti. Un nuovo testimone, ha fornito una versione dei fatti decisamente diversa. Secondo il suo racconto, sarebbe stato Fedez a subire l’aggressione e non viceversa.

La testimonianza getta nuova luce sulla vicenda, suggerendo che Fedez potrebbe essere stato vittima di un’aggressione premeditata. Il racconto è stato accolto con stupore e preoccupazione dai fan e dagli amici del rapper, che ora chiedono chiarezza e giustizia.

Lite al The Club di Milano: cosa è successo tra Cristiano Iovino e Fedez? La controversia tra Cristiano Iovino e Fedez continua a suscitare interrogativi. È certo che l’incidente è avvenuto al The Club di Milano, ma le circostanze restano nebulose. Mentre alcune fonti parlano di una rissa con toni accesi, altre suggeriscono che tutto sia iniziato con commenti offensivi rivolti a una conoscente di Fedez da parte di Iovino. Il proprietario del locale ha confermato lo scontro, ma i dettagli rimangono incerti. Diverse versioni si susseguono: alcuni sostengono che ci siano stati pugni sferrati, altri minimizzano parlando di una semplice lite. Le cause scatenanti e gli eventi esatti restano un mistero, alimentando ulteriormente la speculazione. Il racconto di Deianira Marzano e la versione di Roberto Alessi L’influencer Deianira Marzano ha fornito un nuovo retroscena durante una trasmissione radiofonica, affermando che un testimone oculare, ex partecipante di reality, ha visto Iovino colpire Fedez con un pugno. Questo racconto, riportato anche dal sito IsaeChia.it, non chiarisce del tutto i motivi della lite ma aggiunge un tassello al quadro complessivo. Parallelamente, Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, ha condiviso una versione simile: Fedez era al The Club con amici e una guardia del corpo, quando un conoscente di Iovino è stato allontanato dal locale. A seguito di questo evento, Iovino avrebbe attaccato Fedez. Anche in questo caso, non è chiaro se la storia sia vera, ma entrambe le testimonianze concordano sull’aggressione fisica subita da Fedez.