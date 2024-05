Il problema dei 3 corpi, abbiamo la conferma della seconda stagione: ma le differenze con il romanzo sono da conoscere

Netflix ha confermato il ritorno della serie Il problema dei 3 corpi, ma devi conoscere le differenze con il romanzo originale.

La serie Netflix Il problema dei 3 corpi ha conquistato gli spettatori di tutto il mondo. Tratta dai libri di Liu Cixin, lo show parla di Ye Wenjie, astrofisica che ha lavorato a un progetto segreto per il Partito che ha però conseguenze sull’umanità intera.

Vista la sua attenzione per la fisica, la serie è considerata di genere hard sci-fi e richiede una certa attenzione per essere seguita: non bisogna perdersi neanche un minuto di ciò che avviene sullo schermo.

Gli amanti della serie saranno felici di sapere che Netflix l’ha rinnovata per una seconda stagione, confermando anche che concluderà la storia.

Ma prima di proseguire con la visione è indispensabile capire in cosa la serie differisce dai romanzi, in modo da comprendere meglio le scelte degli showrunner e anche eventuali cambiamenti per i prossimi episodi.

Il problema dei 3 corpi: differenze coi libri

Cominciamo col dire che l’astrofisica protagonista della storia della serie affronta le stesse vicende della sua controparte letteraria, al netto di un dettaglio che non è poi così piccolo: nel libro la ricercatrice uccide due colleghi per mantenere il segreto dell’invasione. Un’altra differenza è che nello show Netflix l’organizzazione di Mike Evans e Ye Wining non ha un nome, mentre nei romanzi sì: si chiama Earth-Trisolaris Organization, ovvero ETO.

Nella serie non è presente il personaggio di Shen Yufei, un membro dell’ETO che cerca di aiutare i San-Ti e risolvere il problema dei tre corpi, nome che viene dato alla specie aliena; al contrario, nello show questi vengono chiamati “Trisolariani”. Un’altra differenza, questa molto importante, è che mentre il libro è ambientato principalmente in Cina, la serie si sviluppa in Inghilterra.

Quanto incidono le modifiche?

Chi ha letto i libri si è accorto anche che lo scienziato Wang Miao è stato sostituito nella serie da una donna ispanica (Auggie Salazar), Luo ji da Saul Durand, Cheng Xin da Jin Cheng e Yun Tianming da Will Downing. Questi ultimi tre personaggi sono protagonisti del secondo e terzo romanzo della serie di libri, quindi sarà interessante capire come proseguirà la loro storia ed eventualmente come evolverà il loro ruolo.

Al momento le modifiche che sono state apportate alla serie non hanno disturbato eccessivamente gli equilibri della trama, ma bisognerà aspettare la seconda stagione per dirlo con certezza. Ci troviamo di fronte a uno dei pochi show che è rimasto fedele ai romanzi originali, e questo è decisamente un bene. Speriamo che gli showrunner continuino su questa linea vincente.