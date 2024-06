Only Murders in the Building 4, data di uscita e non solo: cosa dobbiamo aspettarci?| Intrighi ed emozioni a non finire!

Comicità, thriller e un cast stellare: ecco tutto quello che sappiamo sulla tanto attesa quarta stagione di Only Murders in the Building.

La fine dell’estate: il sole si abbassa all’orizzonte, le prime brezze autunnali portano un leggero brivido e una malinconia prende il sopravvento. Ma quest’anno, cari amanti del mistero, abbiamo la soluzione per combattere la depressione stagionale.

Segnate la data: il 27 agosto 2024, una nuova ondata di crimine e mistero soffierà sulle nostre vite, portando l’attesissimo ritorno di Charles, Oliver e Mabel, il trio investigativo più avvincente e geniale del nuovo millennio.

Di cosa stiamo parlando? Di un intricato balletto tra misteri e risate. Charles (Steve Martin), attore dimenticato, Oliver (Martin Short), regista teatrale in disgrazia, e Mabel (Selena Gomez), una quasi trentenne senza idee chiare sul futuro, sono tre inquilini di un signorile palazzo dell’Upper West Side, uniti da un’ossessione per i casi irrisolti. Insieme decidono di dar vita a un podcast per smascherare gli assassini, solcando l’Arconia (e non solo) e svelandone i segreti più oscuri. Il loro talk show è un’esplosione di rivelazioni da brivido, un viaggio emozionante tra i meandri della mente umana.

La loro ultima impresa, la soluzione dell’omicidio di Ben Glenroy, ci ha tenuti col fiato sospeso. Ma, ahimè, nel mondo dei gialli, la tranquillità è solo un miraggio lontano! Proprio mentre stavamo esultando, boom! Un proiettile ha colpito Sazz, la controfigura di Charles, lasciandoci con nuove domande: chi è il misterioso tiratore? Era Charles il vero bersaglio? Le risposte sono in agguato dietro ogni angolo, pronte a trascinarci in un vortice di indagini mozzafiato.

Dal cuore di Manhattan alle strade di Hollywood

E mentre ci prepariamo, come giovani Sherlock Holmes in erba, ad addentrarci ancora una volta nelle avventure del trio più spericolato del XXI secolo, la posta in gioco si alza vertiginosamente. Ciò che sembrava essere un epilogo perfetto si trasforma in un inestricabile intreccio di suspense e pericoli, catapultandoci dal cuore frenetico di Manhattan alle scintillanti strade di Hollywood. Sì, avete letto bene! Il trailer rilasciato da Hulu non lascia spazio a dubbi: la quarta stagione ci porterà a Los Angeles, dove i nostri eroi improvvisati si troveranno di fronte a nuovi misteri e minacce da sconfiggere.



Una mossa audace per un “successo made in New York”? Decisamente, ma anche estremamente eccitante! Il co-produttore esecutivo ci riassicura: “Non dobbiamo temere di spingerci oltre i confini familiari. È essenziale mantenere viva la curiosità dei nostri spettatori. Vogliamo che siano coinvolti, ma anche sorpresi”. Che sia una mossa per amore, ambizione o sopravvivenza, una cosa è certa: non sarà un viaggio per deboli di cuore!

Tra partenze e nuovi arrivi

Chi incrocerà il nostro cammino in questa nuova avventura? Accanto ai nostri prediletti Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez, la quarta stagione si impreziosisce di nuovi e straordinari talenti. Molly Shannon interpreterà una donna d’affari di Los Angeles, affascinata dall’oscuro mondo del crimine, mentre la leggendaria Meryl Streep tornerà nel ruolo di Loretta, infondendo al mistero un tocco di ineguagliabile classe. Eva Longoria ed Eugene Levy entreranno in scena con ruoli ancora avvolti nel segreto, e Kumail Nanjiani, stella della Silicon Valley, promette di “scompigliare le carte in tavola”.

Non possiamo certo dimenticare i personaggi che abbiamo imparato ad amare. Jackie Hoffman tornerà nei panni dell’esilarante Uma Heller, assicurandoci un mix esplosivo di comicità e suspense. Dovremo invece dire addio a Ben Glenroy, Cliff e Donna, ma la presenza di Jane Lynch come vittima dell’omicidio promette di mantenere alta la tensione con flashback ricorrenti. Tra vecchi e nuovi volti si celerà forse il fatidico colpevole o l’ennesima vittima? Chissà! Nella quarta stagione di Only Murders in the Building, ogni certezza sarà messa in discussione. Preparatevi a essere sorpresi e afferrate saldamente il vostro telecomando, perché il prossimo capitolo di questa avventura ci trascinerà oltre ogni nostra più ardita immaginazione.