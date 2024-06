Bridgerton 3 – parte 2, ecco quando e a che ora esce su Netflix: l’attesa si fa sempre più calda | Conto alla rovescia

Ormai l’attesa si fa sempre più calda per l’arrivo di Bridgerton 3-parte 2, ecco quindi quando e a che ora arriva su Netflix.

Bridgerton è una serie televisiva statunitense che dal 2020 è entrata nel cuore di milioni di telespettatori sparsi per il mondo. La serie tv è ideata da Chris Van Dusen e prodotta da Shonda Rhimes e si basa sui romanzi di Julia Quinn che raccontano dell’alta società inglese durante l’Età della reggenza.

Alcune giovani donne devono cercare marito e vengono aiutate dalle loro madri che non vedono l’ora di vedere le figlie sposarsi il prima possibile e, infatti, cercano il miglior marito che c’è in circolazione. Bridgerton è composta da tre stagioni e l’ultima (per ora) è stata suddivisa in due parti e lanciata sulla piattaforma streaming di Netflix.

Bridgerton 3 è composta da otto episodi: i primi quattro sono usciti lo scorso 16 maggio e hanno avuto un successo enorme tra il pubblico, accolti positivamente anche dalla critica. Adesso sappiamo anche quando arriveranno gli ultimi quattro episodi e l’attesa si fa sempre più calda per scoprire le sorti dei nostri personaggi preferiti.

Aspettando la seconda parte della terza stagione, ricordiamo come abbiamo lasciato i protagonisti della serie. Penelope Featherington (Nicola Coughlan) ha preso la dura ma inevitabile decisione di lasciar perdere Colin Bridgerton (Luke Newton) e di cercare l’amore altrove dopo che ha sentito l’uomo parlare di lei in modo offensivo e indelicato.

Bridgerton 3, dove siamo rimasti

Penelope, accantonando il sentimento che aveva per Colin, è molto decisa a trovare un marito che le possa permettere di continuare a condurre la sua doppia vita come Lady Whistledown e di farlo il più lontano possibile dalla madre e dalla sorella. Tuttavia, sappiamo come Penelope non abbia molta autostima e questo la porta ad una serie di fallimenti amorosi.

Colin ritorna dai suoi viaggi estivi con un look totalmente cambiato che gli conferisce anche più sicurezza di sé e, quindi, anche un atteggiamento più baldanzoso. Tuttavia, l’entusiasmo di Colin si spegne presto quando scopre che Penelope ha rinunciato a lui, proprio l’unica ragazza che lo ha sempre apprezzato per ciò che era.

Bridgerton 3-parte 2, data e ora di uscita

Per poter riuscire ad avere almeno l’amicizia di Penelope, Colin decide di aiutare la ragazza nella sua ricerca di un marito ma il tempo trascorso con lei gli fa chiedere se il sentimento nutrito è solo amicizia o c’è dell’altro. Penelope finisce anche con il perdere la sua amicizia con Eloise che ha trovato una nuova amica in un luogo inimmaginabile.

Penelope ha diverse difficoltà a tenere segreta la sua doppia vita come Lady Whistledown a causa della presenza sempre più costante di Eloise nell’alta società inglese. Insomma, un terza stagione ricca di colpi di scena e intrighi sentimentali che vedrà l’arrivo su Netflix delle sue ultime quattro puntate il prossimo 13 giugno alle 9 del mattino. Segnatevi data e ora e non perdetevi il finale di stagione.