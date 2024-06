Damiano Carrara, risposta al vetriolo: cacciato da Bake Off per colpa di Benedetta Parodi | La verità è che “sono ferito”

In questi giorni si è parlato della cacciata di Damiano Carrara dal programma Bake Off, ma le sue parole sono ben altre e si sente ferito.

Il più noto pasticcere della tv italiana, Damiano Carrara, nonostante la sua recente vittoria al programma di Sky “Pechino Express” dove era in coppia con suo fratello Massimiliano, non sta passando il migliore dei suoi periodi. Il bel Damiano si è dimostrato estremamente competitivo durante la gara, oltrepassando anche sulla sua amicizia con gli altri concorrenti.

Primo fra tutti il giornalista sportivo Fabio Caressa con il quale Damiano aveva instaurato anche prima dello show un legame importante. Eppure, questo non è bastato per evitare “la catastrofe”, così Damiano proprio verso la fine di Pechino Express ha deciso di eliminare la coppia formata da Caressa e sua figlia Eleonora.

Una scelta che ha fatto infuriare e non poco il giornalista portando ad un litigio colossale i due amici. A causa di questo allontanamento tra i due, secondo alcune indiscrezioni, Damiano sarebbe stato fatto fuori dal famoso cooking show “Bake off” condotto niente di meno che da Benedetta Parodi, moglie di Caressa.

Forse, la decisione di cacciarlo è dovuta alla furiosa lite tra Fabio e Damiano e Benedetta, non sentendosi a suo agio nel lavorare con il nemico di suo marito, avrebbe spinto per il suo licenziamento dalla trasmissione. Un prova di ciò sarebbe che Damiano, in una recente foto Instagram,postata dalla Parodi sul set di Bake OFF, non è presente insieme agli altri giudici. Ed è proprio su Instagram che Damiano, dopo diverse cattiverie a lui rivolte da parte della gente per la sua partecipazione a Pechino Express, si lascia andare ad un lungo flusso di coscienza e afferma sconcertato: “Sono ferito”. Cosa sta succedendo realmente?

Il lungo sfogo Instagram di Damiano Carrara

Carrara ha scelto Instagram per esprimere tutta la sua delusione nel post Pechino Express. “Non abbiamo mai fatto del male e mancato di rispetto a nessuno” inizia così lo sfogo del pasticcere che si rivolge direttamente al pubblico per nulla clemente con i suoi atteggiamenti prevaricatori e competitivi mostrati durante l’adventure game di Sky “Ho letto purtroppo commenti che, lasciatemelo dire, mi hanno ferito e intristito perché andavano oltre il gioco e oltre la gara (…) Abbiamo vissuto il viaggio appieno, godendo della bellezza dei posti e dei momenti insieme agli altri concorrenti, anche se non si è potuto vedere tutto” continua poi il messaggio social di Damiano, il quale chiede rispetto per sé e la sua famiglia, invitando gli utenti a limitare la cattiveria social senza dimenticare che si tratta di un programma TV.

Insomma, il pasticcere non accetta queste critiche perché crede di aver agito sempre in linea con lo spirito della trasmissione, anche se talvolta si è lasciato prendere dall’adrenalina agonistica. Tuttavia, questo suo atteggiamento potrebbe aver messo a repentaglio la sua carriera visto che a quanto pare le voci di una sua esclusione da Bake Off sono sempre più insistenti.

La verità: Damiano rimane a Bake Off

In seguito a numerose speculazioni che si sono rincorse nel corso di questi giorni, un giornalista esperto delle dinamiche televisive, Andrea Conti, ha dato la definitiva conferma: Damiano Carrara torna a Bake Off. Sembrerebbe che tra Damiano e Fabio Caressa le cose siano tornate alle normalità e i due si sarebbero riappacificati, indiscrezione confermata dallo stesso Damiano.

Non sappiamo se la Parodi abbia deciso di non mostrare volontariamente il bel pasticcere nei suoi post su Bake Off, resta il fatto che non vi è nessun commento in merito a questa vicenda da parte dei diretti interessati. C’è, però, un dato certo: Damiano non sparirà dalla TV e verrà accolto al meglio, anche quest’anno, in quanto giudice nel cooking show Bake off.