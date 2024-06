Il Volo, arriva l’annuncio ufficiale: avevano smentito la rottura ma adesso dicono come stanno le cose | Sgomento generale

Il Volo ha deciso di tornare sull’argomento per dire come stanno davvero le cose riguardo alla rottura, l’annuncio che fa impazzire.

Il panorama musicale italiano è sempre stato caratterizzato da voci sublimi, gruppi indimenticabili, duetti storici e trii inseparabili ma, si sa, i tempi cambiano e cambiano anche i modi di pensare a di agire. Il noto trio Il Volo, composto da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, è stato ospite Verissimo e per l’occasione si è messo a nudo.

In questi ultimi weekend stiamo vedendo Verissimo – Le Storie, puntate speciali trasmesse su Canale 5 che ci mostrano le interviste più belle dell’ultima stagione da poco conclusa del talk show condotto da Silvia Toffanin. Domenica scorsa, tra i vari ospiti ricordati, c’era anche Il Volo e durante l’intervista hanno toccato nuovamente l’argomento ‘separazione’.

Sono diversi mesi che girano molte voci riguardanti un presunto allontanamento tra i membri del trio e una loro possibile rottura che sta metttendo in crisi i loro fan. Ognuno di loro è impegnato con la propria vita e c’è chi sta organizzando il matrimonio, chi si deve giostrare con una ragazza che vive oltreoceano e chi ha deciso di prendere lezioni da solista.

Come la storia della musica ci insegna, quando i membri di un gruppo iniziano a pensare troppo all’amore, alle ragazze o alle lezioni da solista, la rottura è praticamente definitiva. Dopo le ennesime indiscrezioni riguardo una loro possibile rottura, Il Volo ‘si è rotto’ e ha deciso di confessare la verità a Silvia Toffanin.

Il nuovo singolo

Nonostante i rumor riguardo ad una loro plausibile separazione, Il Volo ha presentato lo scorso aprile il loro nuovo singolo intitolato Canzone per te, dall’album di platino Sanremo Grande Amore. Questo nuovo brano dimostra come le voci su una loro rottura sono infondate e che il trio non si sta affatto sciogliendo, facendo tirare un lungo sospiro di sollievo ai fan che erano preoccupati da morire.

Anzi, in diversi casi i tre ragazzi hanno sottolineato come il loro rapporto sia indistruttibile e come loro tre sono indivisibili (al contrario di un atomo). Inoltre, per chi pensava che Il Volo potesse fare la stessa fine dei Beatles, il trio ha smentito categoricamente la cosa affermando che: “Non c’è nessuna Yoko Ono”.

La verità

Il Volo si è presentato dalla Toffanin per celebrare i suoi 15 anni di carriera e per dimostrare a chi pensava di un loro imminente scioglimento che si stava sbagliando di grosso. Piero Barone ha affermato: “Il Volo non si divide, rassegnatevi” e con queste parole possiamo stare certi che, almeno per il momento, i tre ragazzi continueranno a fare musica insieme.

Gianluca Ginoble, poi, ha voluto chiarire la lite che ha avuto con Piero durante un’intervista radiofonica di qualche mese fa affermando che stando tutti i giorni insieme è possibile divergere riguardo a un tema ma che non era nulla di grave. I due non volevano discutere davanti alle telecamere e ai microfoni però è stata una reazione spontanea che sta ad indicare come anche nelle migliori famiglie ci siano le liti. Un’altra affermazione che dimostra come Il Volo si consideri come un nucleo familiare e, quindi, praticamente indissolubile.