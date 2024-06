Rita De Crescenzo, arrivano gli avvocati: non lo deve più dire o potrebbe finire nei guai seri | Diffidata dopo il gesto grave

La famosa tiktoker Rita De Crescenzo in una posizione davvero pericolosa, arrivano gli avvocati e le proibiscono di dirlo ancora.

Se non conoscete Rita De Crescenzo è perché non avete TikTok, o forse perché non ci passate troppo tempo. L’influencer napoletana ha conquistato in pochissimo tempo il social e oggi è la tra le presenze più richieste a comunioni, diciottesimi e persino matrimoni.

Il suo personaggio è nato per caso da un video diventato virale in cui De Crescenzo litigava con una signora. Dopo quell’episodio, Rita ha pubblicato una canzone che ha spopolato su YouTube, ed è diventata subito un fenomeno dei social.

Ora tutti la vogliono come ospite speciale per le proprie cerimonie, e a giudicare dalle voci pare che, per qualche canzone e un saluto, l’influencer chieda centinaia di euro. Adesso però ha dei guai con la legge e le cose potrebbero cambiare.

La tiktoker ora deve vedersela con degli avvocati molto agguerriti che le hanno imposto di non dire più una certa parola e soprattutto di smetterla di fare un gesto che la potrebbe condannare per sempre.

Un fenomeno inarrestabile

All’inizio tutti la prendevano in giro, ma adesso Rita De Crescenzo ha costruito un impero proprio sul suo personaggio nato praticamente per caso e ora tutti la vogliono. Pare che, secondo quanto dichiarato da lei stessa, l’influencer arrivi a guadagnare fino a 12 mila euro al mese, solo per esibirsi con qualche canzone agli eventi privati. Un vero successone.

Ma le cose si sono messe male per lei e sono arrivati gli avvocati a dirle di smetterla di dire certe cose e soprattutto a non fare più un gesto gravissimo. La situazione è molto delicata e la tiktoker si è trovata alle strette: se non segue le indicazioni, la sua carriera potrebbe finire.

Rita De Crescenzo è nei guai

Ma cosa ha combinato la famosa tiktoker? Chi la segue da tempo sa che fino a pochi mesi fa utilizzava spesso il famoso burro vegetale della Vallè per le sue ricette. In realtà lo utilizza ancora molto spesso, ma non nomina più il marchio. Il motivo? L’azienda l’ha fatta contattare più volte dai suoi avvocati per intimarla di smettere di mostrare il suo prodotto in video. Rita si è infastidita moltissimo per questa cosa perché, a sua detta, stava facendo pubblicità al marchio, ma alla fine si è arresa e ha cominciato a dover nascondere la vaschetta di burro.

Ma non è finita qui: la tiktoker, a quanto pare tanto innamorata del burro vegetale, ha persino creato e venduto una crema abbronzante con una confezione che emulava quella di Vallè. Il nome era “Vallea” e ovviamente ricordava moltissimo il marchio, così l’azienda le ha chiesto di ritirare immediatamente il prodotto. Un gesto, quello di vendere una crema legata alla compagnia, considerato gravissimo, e infatti ci sono state conseguenze. Adesso la tiktoker si deve controllare a fatica per non dire quella parola che ha fatto tanto infuriare l’azienda.