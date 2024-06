Simona Ventura costretta ad andarsene dalla Rai: non si è più potuto fare nulla nella sua situazione | Un’altra stangata preoccupante

Anche Simona Ventura è stata costretta a lasciare la Rai, non si è potuto fare più nulla per la sua situazione e così ha salutato tutti.

Ultimamente la Rai è sulla bocca degli appassionati di gossip (e non solo) per via dei numerosi abbandoni che sta subendo: da quando Fabio Fazio ha annunciato il suo addio all’emittente, molti altri nomi hanno seguito il suo esempio.

Uno degli ultimi che sicuramente altererà gli equilibri dell’emittente è Amadeus: l’amato conduttore ha deciso di non proseguire la sua avventura con la Rai e ha accettato l’offerta di Discovery.

Il timore è che qualche altro grande nome decida di andarsene vista l’aria che tira, e a quanto pare le paure stanno diventando realtà: anche Simona Ventura si è vista costretta ad abbandonare gli studi Rai.

Un annuncio che ha spiazzato il pubblico e ha fatto molto discutere. I suoi fan non riescono a darsi pace e si chiedono quale sia la verità dietro questa storia.

Addio improvviso

È successo tutto all’improvviso: un attimo prima Simona Ventura era uno dei nomi di punta della Rai e un attimo dopo è arrivato l’annuncio che ha fatto tremare il pubblico. Da un momento all’altro si è palesato il rischio concreto di un abbandono dei programmi da parte della storica conduttrice, e i fan di Simona sono rimasti a bocca aperta.

La paura è stata tanta, ma a quanto pare sembra che le cose si siano risolte, almeno per il momento: molti ritengono che il pericolo sia dietro l’angolo. Ovviamente tutti sperano che questo rischio non diventi mai vero, ma è meglio tenere gli occhi aperti.

Simona Ventura abbandona la Rai

Potete stare tranquilli: il tanto discusso “addio” di Simona Ventura alla televisione è stato soltanto un “arrivederci”: proprio a causa della sua paresi facciale, la conduttrice si è vista costretta ad abbandonare la puntata di Citofonare Rai2 perché, come ha spiegato al pubblico, aveva bisogno di riposarsi prima di tornare a condurre. Simona si è scusata con il pubblico e ha abbandonato la puntata durante la diretta, ma ci ha pensato Paola Perego a rassicurarla elogiandola per la sua forza di volontà e per il coraggio di presentarsi comunque nelle sue condizione.

La conduttrice poi ha mantenuto la promessa ed è tornata la domenica successiva più in forma di prima e decisamente più serena. La paralisi che l’aveva colpita era solo temporanea, fortunatamente, ma il pubblico si è comunque preoccupato e ha cercato di tenersi sempre aggiornato per capire come stesse procedendo la ripresa. La paura alla fine è durata solo una settimana e durante quel periodo la conduttrice ci ha tenuto a rassicurare tutti che le cure stavano andando per il meglio, ma non è detto che il problema non si ripresenti più. Ma non importa: niente e nessuno ferma Simona Ventura!