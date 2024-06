“Una bella chiusura…”, Paolo Bonolis e l’addio alla televisione: la notizia disarmante e il saluto a Laurenti | Si chiude un’epoca

Una notizia che è gelato il grande pubblico, l’addio di Paolo Bonolis alla televisione si chiude così, il saluto a Laurenti.

Paolo Bonolis, uno dei volti più noti e amati della televisione italiana, ha recentemente rilasciato alcune dichiarazioni che hanno gelato il grande pubblico. Alcune sue recenti dichiarazioni hanno lasciato intendere che l’uomo potrebbe essere vicino a dire addio al piccolo schermo. Questa notizia ha scosso i fan e l’industria televisiva, poiché Bonolis ha rappresentato per anni una figura centrale nel panorama dell’intrattenimento italiano.

Il noto conduttore è stato ospite di Silvia Toffanin dove ha raccontato molta della sua vita artistica e personale. Primo fra tutti gli argomenti trattati sicuramente quello che riguarda il rapporto complicato con sua moglie ora ex Sonia Bruganelli. Insieme sono ancora famiglia e per loro l’amore si è evoluto ma non è svanito. Al centro della chiacchierata anche la sua carriera, costernata da successi ma anche da tanti imprevisti.

Ed ecco che torniamo alle confessioni scottanti rilasciate a Repubblica non troppo tempo fa da Bonolis in cui ha potuto rivelato dettagli nascosti della sua professione, tra cui un episodio spiacevole con Antonio Ricci, creatore di “Striscia la Notizia”. Bonolis ha affermato di aver subito un torto da parte di Ricci, una ferita che ancora oggi non è completamente guarita. Ha inoltre parlato del suo rapporto con la politica e con Silvio Berlusconi, rivelando di essersi sempre sentito libero, sia in RAI che in Mediaset.

Il possibile addio alle scene lasciato intendere proprio in questa intervista significherebbe che dovrà interrompere il fortunato sodalizio con il suo amico e collega Luca Laurenti, con grande tristezza di tutti. La coppia, conosciuta per la loro affinità e chimica sul palco, ha regalato momenti indimenticabili al pubblico italiano. D’altronde, Bonolis non ha mai fatto mistero della sua voglia di mettere un punto alla sua carriera televisiva e di andare finalmente in pensione. Le sue parole lasciano pochi dubbi: “Non voglio restare in video a vita”. Questo potrebbe significare un addio definitivo alla televisione, chiudendo così un capitolo lungo e fruttuoso della sua vita professionale.

Una carriera verso la fine?

Le parole di Bonolis lasciano intendere che la fine della sua carriera televisiva è qualcosa che sta considerando seriamente. Dichiarazioni che indicano un desiderio di guardare oltre la televisione e immaginare un futuro diverso, lontano dai riflettori. Tuttavia, Bonolis non sembra avere intenzione di abbandonare immediatamente la scena, lasciando ancora un margine di incertezza sui suoi piani futuri.

A quanto pare, i suoi più fedeli fan possono stare tranquilli il conduttore ha ancora progetti e ambizioni da realizzare prima di “sparire”, come il possibile ritorno al Festival di Sanremo. Si tratta quindi di un addio fisiologico e non così imminente, ma comunque una cosa è chiara: la sua carriera televisiva è destinata a finire, prima o poi.

Sanremo e il futuro di Bonolis

A proposito della kermesse più importante per la musica, Bonolis ha appunto espresso nell’intervista rilasciata a La Repubblica il desiderio di tornare a condurre il Festival di Sanremo. “Può darsi che lo rifarò. A modo mio, come quelli che ho già fatto“, ha dichiarato. Ricordando la sua edizione del 2005, Bonolis ha infatti sottolineato di aver dato un contributo importante al cambiamento del festival. A detta sua Sanremo potrebbe essere il vero e finale colpo di coda della sua carriera, un’ultima grande uscita di scena prima di “tagliare la corda”.

Intanto, per i prossimi due anni, la conduzione del Festival di Sanremo sarà affidata a Carlo Conti e Paolo Bonolis non potrebbe essere più entusiasta di così nei confronti dell’uomo, uno dei pochi veri amici nel mondo dello spettacolo, secondo il conduttore, insieme ad Antonella Clerici e suo fratello Luca Lamenti.