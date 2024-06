Giovanna Civitillo, “Con Amadeus è finita…”: dopo mesi di incertezze arriva l’ufficialità proprio da lei | Solo questione di tempo

Giovanna Civitillo ha deciso che era arrivato il momento di dirlo apertamente, erano ormai mesi che si vociferava della storia con Amadeus.

Amadeus ha detto ufficialmente addio alla Rai e per lui da settembre comincia una nuova avventura. Al pubblico dell’emittente nazionale manca già molto e i telespettatori non vedono l’ora di scoprirlo alla conduzione di un nuovo programma.

Discovery è pronta ad accoglierlo e molti sostengono già che la nuova trasmissione sarà un successone con lui al timone. Ma dal punto di vista della vita privata le cose sembra stiano scricchiolando.

Già da qualche mese circola voce che Amadeus e Giovanna Civitillo siano entrati in una crisi nera, con una terza persona che si è intromessa tra loro e che sta facendo naufragare il matrimonio.

L’indiscrezione ha subito fatto il giro dei social, poi è arrivata proprio Giovanna a ufficializzare l’esito del suo matrimonio. I fan della coppia sono rimasti senza parole.

Una coppia molto amata

Amadeus e Giovanna Civitillo si sono conosciuti (e innamorati) all’inizio degli anni 2000 quando lavoravano entrambi a L’Eredità, lui come conduttore e lei come ballerina. È stato il conduttore a fare il primo passo e chiedere a Giovanna di uscire, poi il corteggiamento è proseguito per diverso tempo prima che l’ex ballerina si decidesse a ufficializzare la storia.

I due si sono sposati con rito civile nel 2009 e nel 2019 hanno sigillato nuovamente il loro amore col rito religioso. Non c’è nulla che possa scalfire la loro unione, o almeno così sembrava: negli ultimi mesi voci molto insistenti hanno parlato di una loro possibile rottura, spaventando i fan della coppia. Adesso è proprio Giovanna Civitillo a spiegare la situazione.

Giovanna Civitillo racconta tutto

Giovanna Civitillo è innamorata persa del suo Amadeus e non lo ha mai nascosto, né ha mai avuto rimpianti sulla scelta di rinunciare alla propria carriera di ballerina per stare con lui. In un’intervista la showgirl ha spiegato che incontrando il conduttore “è finita la mia carriera televisiva”, chiarendo però che Amadeus ha stravolto la sua vita in meglio e che non potrebbe essere più felice. Una punta di amarezza però rimane sempre: l’ex ballerina ha anche rivelato che a teatro si emoziona sempre molto durante gli applausi, perché in fondo ha rinunciato a una cosa a cui lei teneva molto.

Ma Giovanna ribadisce che non tornerebbe indietro e che è stata felice di sposare Amadeus e di avere un figlio con lui, José che ogig ha 15 anni. Una bellissima storia d’amore quindi la loro, e le parole dell’ex ballerina hanno anche messo a tacere le voci che parlavano di una crisi tra i due e addirittura di una possibile separazione. I due sono unitissimi, alla faccia delle malelingue e di chi diffonde voci false.