Kate Middleton, arriva la conferma del tradimento: William sta sbagliando tutto e così la ‘uccide’ | L’altra donna è tremenda

Arriva la conferma del tradimento, William in errore, in un momento così difficile dovrebbe starle accanto e lasciare indietro l’altra donna.

La Famiglia Reale inglese non ha un attimo di pace e dopo un inizio anno davvero tremendo, dettato dalla scoperta del cancro da parte di Re Carlo III e della Principessa Kate, adesso salta fuori un’indiscrezione alquanto preoccupante che potrebbe minare la già precaria salute della Principessa del Galles.

Già diversi anni fa si era vociferato di un plausibile tradimento da parte del Principe William con un’altra donna, vale a dire Rose Hanbury, la marchesa di Cholmondeley. Questi rumor avevano invaso i mass media facendo credere che William e Rose avessero una liaison piuttosto affiatata ma la marchesa aveva smentito l’indiscrezione.

Tuttavia, pare proprio che cadere nel tradimento sia un vizio del Principe del Galles e adesso è arrivata la conferma. L’uomo sta sbagliando tutto nei confronti della moglie e l’altra donna che lo tiene in pugno è tremenda. In un momento così delicato per Kate, William dovrebbe pensare soltanto a starle accanto e non a bazzicare l’altra donna.

A quanto pare, proprio in questo ultimo periodo di malattia della moglie, William si starebbe avvicinando sempre di più a questa donna dedicandole moltissimo del suo tempo. Il tradimento è rivolto a Kate ed è stato fatto da parte di William e di quest’altra donna che consiglia all’uomo di lasciare la Principessa del Galles.

Il consiglio velenoso

In questi ultimi giorni, sui giornali inglesi ma anche mondiali si può leggere come la Regina Camilla avrebbe consigliato al Principe William di divorziare da Kate. Un’indiscrezione che ha mandato in subbuglio tutti i sudditi e le persone che si interessano alla vita della Royal Family. Nessuno può credere che la donna abbia suggerito un’azione del genere al Principe William.

Tuttavia, Camilla è sempre stata dipinta come una donna orribile e tremenda che ha sempre messo zizania in famiglia (a cominciare dal matrimonio tra Carlo e Diana). Fino a poco tempo fa, anche William la pensava così ma adesso pare proprio che il Principe del Galles è diventato intimo con la Regina e che insieme trascorrono molto tempo. Questo è dovuto al fatto che lui deve presenziare a numerosi eventi pubblici e, non potendolo fare con sua moglie, si accompagna alla Regina Camilla.

Il reale motivo

Questa sua vicinanza alla matrigna ha fatto allontanare ancora di più il Principe Harry che vede Camilla ancora come quando era un bambino, ovvero come la matrigna cattiva che ha fatto separare i suoi genitori. Tuttavia, il Principe William è cresciuto ed ha capito che la Regina Camilla ha sempre agito per il bene della Corona pensando in modo freddo e oggettivo.

Infatti, dietro all’invito di Camilla a William di divorziare da sua moglie Kate ci sarebbe un interesse comune per la Corona inglese. A quanto pare la Regina Camilla avrebbe suggerito al Principe del Galles di lasciare sua moglie per evitare che la malattia di Kate Middleton finisca per strumentalizzare la sua ascesa al trono. Questa motivazione sembra non avere una logica apparente ma forse per noi plebei dato che la monarchia ha un modo tutto suo di ragionare.