Nikita Pelizon, sta molto male: dopo la corsa in ospedale ecco cosa dicono | Sangue dappertutto

Grande paura per la ex Gieffina che sembra stare molto male, la costa in ospedale e il sangue dappertutto.

Un episodio drammatico ha scosso i fan di Nikita Pelizon, vincitrice del Grande Fratello Vip 2023. La celebre ex gieffina ha vissuto momenti di grande paura, culminati in una corsa d’urgenza in ospedale. Attraverso i social media, Nikita ha condiviso con i suoi follower un episodio spiacevole e preoccupante, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Nikita ha raccontato la sua disavventura prima con una storia su Instagram e poi con un post dettagliato. Nel messaggio, ha descritto come si è trovata in ospedale con il volto tumefatto e coperto di sangue. La scena descritta dalla Pelizon è stata agghiacciante: “Avevo appena salutato un amico al telefono e finito la presentazione della prossima canzone, con due fette di pizza sulla scrivania. Mi sentivo la testa pesante e guardavo una serie su Netflix. Dopo undici minuti ho sentito la necessità di sdraiarmi – racconta – Mi sono alzata con difficoltà e ho chiuso la porta di casa. Non avevo mai sentito la mia faccia emanare così tanto freddo… era come se si stesse frammentando in piccoli pixel che sentivo uscire dal mio corpo. Una sensazione che mi faceva sentire come se mi stessi ghiacciando. Poi mi giro e lì, il vuoto.”

Nikita ha spiegato di essere caduta a terra, perdendo conoscenza per circa dieci minuti. Al suo risveglio, si è trovata in una scena da incubo: “Poi il sangue, il taxi e la corsa in ospedale. Gli occhi sgranati del tassista dallo specchietto centrale. Il cielo mentre stavo distesa nei sedili posteriori, e la domanda dentro me: ‘Sono felice di rivederlo? Il cielo?’”. Queste parole hanno colpito profondamente i fan, che si sono immediatamente preoccupati per le condizioni della loro beniamina.

Subito dopo l’incidente, Nikita è stata portata d’urgenza in ospedale per degli accertamenti. La situazione già di per sé parecchio grave potrebbe nascondere qualcosa di molto più profondo e radicato. Anche se la donna è uscita dall’ospedale, non è chiaro se ritornerà per ulteriori controlli. Fino ad ora come ha detto il suo stesso dottore: “E’ stata molto fortunata”. E ora?

Le parole di Nikita: cosa è successo vVeramente?

Nel suo post, Nikita ha cercato di spiegare l’episodio nei dettagli, descrivendo le sensazioni fisiche e mentali che ha provato prima e dopo il collasso. “Mi alzo, con difficoltà chiudo la porta di casa… non avevo mai sentito la mia faccia emanare così tanto freddo… Era come se si stesse frammentando in piccoli pixel che sentivo uscire dal mio corpo… Una sensazione che mi faceva sentire come se mi stessi ghiacciando. Finché mi giro e lì, il vuoto.”

Questa parole così nitide che riproducono tutto quello che ha passato non fanno altro che emergere la pesantezza della situazione e ha sollevato molte domande tra i suoi fan. Ha raccontato di essere svenuta e di aver battuto contro le scale, un impatto che ha aggravato la situazione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nikita Pelizon (@nikitasemplicemente)

Il recupero e le incognite

Nonostante la gravità dell’incidente, Nikita potrebbe essere strada della guarigione. Dalle ultime storie postate su Instagram, pare che si stia riprendendo lentamente. Tuttavia, rimane il dubbio se ci sia qualcosa di più serio dietro questo episodio. Al momento, non sono emerse ulteriori informazioni, ma i fan continuano a seguire attentamente ogni aggiornamento per comprendere meglio la situazione.

La paura per Nikita Pelizon è stata grande, ma la ex gieffina sembra determinata a superare anche questa difficile prova. La sua trasparenza e il suo coraggio nel condividere un momento così delicato con il pubblico hanno dimostrato ancora una volta il legame profondo che ha con i suoi fan. Ora, l‘attenzione è rivolta al suo recupero completo e alla speranza che questo episodio rimanga solo un brutto ricordo. La sua forza e il supporto dei suoi follower saranno fondamentali nel percorso di guarigione, mentre tutti attendono con ansia di rivederla serena e sorridente.