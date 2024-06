Alessandra Celentano, fatta fuori da Amici: addio alla professoressa storica dopo i fatti | Non ci sarà più e cambia rete

Una notizia che ha lasciato tutti senza parole, proprio Alessandra Celentano è fuori da Amici, dopo anni se ne va in…

«Chiamatemi maestra», così Alessandra Celentano ha intitolato il suo libro uscito quest’anno ed edito da Mondadori. Come appare chiaro dal titolo dell’opera, Alessandra è fortemente legata allla passione per la danza e per l’insegnamento, passione della quale ne ha fatto un lavoro.

Insegnante di ballo al talent show di Amici da ormai ventuno anni, Alessandra è nota al pubblico di telespettatori ed è uno dei volti più conosciuti del programma.

Senza di lei, Amici non sarebbe sicuramente immaginabile, eppure sembra che qualcosa sta per cambiare proprio in questa direzione.

Sui social è stata infatti diffusa la notizia che Alessandra Celentano dovrà dire addio ad Amici per cambiare radicalmente.

L’addio di Alessandra Celentano ad Amici, il talent show non sarà più lo stesso senza la storica insegnante

Amici di Maria De Filippi, noto semplicemente come Amici, è un talent show italiano condotto da Maria De Filippi. Con ventitré edizioni all’attivo, Amici è il talent show più longevo della televisione italiana. Tra le figure più importanti del programma vi è proprio Alessandra Celentano. La donna, nata a Milano nel novembre del 1966, è un’ex ballerina, coreografa e maestra di balletto.

Figlia del fratello del cantante Adriano Celentano, Alessandra ha studiato danza con maestri di fama internazionale. Dopo una carriera con ruoli da prima ballerina, è diventata maestra di balletto al Teatro alla Scala di Milano, al Teatro dell’Opera di Roma, al Teatro San Carlo di Napoli e al Teatro Comunale di Firenze. Dal 2003 è diventata una delle insegnanti di Amici, in qualità di maestra di danza classica e coreografa. Dopo oltre venti anni, però, Alessandra dovrà dire addio alla scuola.

Nuovi docenti nella prossima edizione di Amici, Alessandra Celentano non sarà più tra le insegnanti

Con l’ultima puntata di Amici si inizia già a pensare e parlare della prossima edizione del programma. Il talent show vedrà l’arrivo di due nuovi docenti. I casting per selezionare i nuovi allievi sono già iniziati. Dal prossimo anno, però, non solo la classe di concorrenti cambierà ma anche la squadra dei docenti.

Protagonista indiscussa del talent show di Amici, Alessandra Celentano, lascerà infatti il programma. Oltre ad Alessandra anche Rudy Zerbi potrebbe dover lasciare la cattedra. Entrambi i docenti, infatti, parteciperanno con molta probabilità alla prossima edizione di Pechino Express. In queste ore, anche i nomi di Anna Pettinelli e Emanuel Lo sono emersi tra coloro che dovranno lasciare il programma.