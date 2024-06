Gerry Scotti, beccato ad adescare i bambini al parco: lo stesso ha confessato “Confermo tutto” | Il web insorge

Un bambino ha confessato di aver incontrato Gerry Scotti in un parchetto dietro casa, lo stesso ha confessato “Confermo tutto”.

Da qualche giorno circola sul web una notizia incredibile: sembra che Gerry Scotti incontri bambini al parco, e lui ha stesso ha confermato tutto quanto.

Un bambino ha spiegato di averlo incontrato più volte, quasi ogni giorno, nel parchetto dietro casa sua e di esserci diventato amico. Una storia che fa venire i brividi.

Tutti si chiedono che cosa stia cercando di fare il conduttore e come sia finito così in basso, e si dicono molto preoccupati perché non capiscono come sia potuto succedere.

Cosa ha combinato Gerry Scotti? Com’è possibile che proprio lui sia finito in un guaio del genere? Il video pubblicato su internet chiarisce tutto e a dirlo è proprio il bambino. Il conduttore non si è nemmeno tirato indietro di fronte alle accuse e ha affermato di aver fatto tutto ciò che ha rivelato il bimbo.

Gerry Scotti adesca bambini al parco?

Secondo il video diffuso sul web, sembra che Gerry Scotti si presenti nei parchetti in cerca di bambini con cui diventare amico, qualcuno sostiene col chiaro intento di adescarli. Si tratta di accuse pesantissime e che stupiscono considerando che il conduttore non ha proprio l’aria di qualcuno che farebbe una cosa del genere.

Ma di cosa si tratta davvero questa storia di Gerry Scotti che adesca bambini al parco? Non ci crederete, ma è tutto partito da un video di Paolo Ruffini in cui un bambino racconta del suo “amico immaginario” che si chiama come il conduttore. La situazione è talmente assurda da non crederci.

La situazione è surreale

Nella decima puntata del podcast “Il babysitter” di Paolo Ruffini, il conduttore intervista un bambino di 10 anni di nome Gabriele che parla di un amico immaginario che si chiama proprio Gerry Scotti. Nel video il bambino racconta di vederlo al parco vicino casa sua, sulle altalene e sugli scivoli, e di vederlo anche al mare e mentre prende i Chupa Chupa dai negozi, senza però pagarli. La confessione del bambino ha scatenato l’ilarità del web e di molti personaggi famosi, attirando anche il vero protagonista della storia.

“Confermo tutto tranne il furto dei Chupa Chupa ” ha scritto Gerry Scotti commentando il video su Instagram, e il web è impazzito ancora una volta per le parole del conduttore, diventato ormai idolo dei giovani utenti. Tra i commenti c’è anche chi ha scherzato sul fatto che Gerry “adeschi” i bambini al parco, ironizzando ovviamente sulle parole del piccolo Gabriele. Non è chiaro se il bambino stesse scherzando sul suo amico immaginario, ma a quanto pare col conduttore condivide solo il nome visto che, quando Ruffini gli ha presentato una foto di Gerry Scotti, il bimbo ha detto di non averlo mai visto.