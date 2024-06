Stefano De Martino, un’altra donna prende le distanze da lui e dai fatti: è stato blindato ma nessuno si prende la responsabilità | Dovranno dare spiegazioni

Stefano De Martino pare essere stato nuovamente ‘rinnegato’, anche l’altra donna prende le distanze da lui e dai fatti.

Uno dei conduttori televisivi che sta cavalcando l’onda del successo è Stefano De Martino, l’ex ballerino di Amici che ha scalato la montagna della carriera tv e sta raggiungendo la vetta. Purtroppo, però, la sua vita sentimentale non è fortunata come quella lavorativa e sembra che Stefano non riesca proprio a trovare la sua anima gemella.

Infatti, in queste ore circolano diverse indiscrezioni riguardanti l’ennesima donna che lo avrebbe allontanato e che si sarebbe estraniata anche da quello che è successo. Insomma, De Martino non può mai contare sull’appoggio delle donne e anche ora è stato blindato senza che nessuno gli dia una spiegazione.

Rinnegato dall’ennesima donna, Stefano De Martino non capisce perché quest’ultima l’abbia allontanato e perché nessuno si assume le sue responsabilità. Per fortuna, però, la vita professionale non lo delude mai e da pochi giorni circolare la voce riguardo il suo contratto firmato con la Rai da milioni di euro.

Pare proprio, infatti, che De Martino abbia firmato un contratto con la Rai per 8 milioni di euro della durata di 4 anni. Insomma, la Rai ha blindato Stefano e se lo tiene stretto per ben 4 anni allettandolo con un contratto da 8 milioni di euro. Una proposta che difficilmente qualcuno riuscirebbe a rifiutare.

Rinnegato anche sul lavoro

Se fino a questo punto la carriera di Stefano De Martino è sempre stata in salita, con successi strepitosi uno dietro l’altro, adesso sembra che anche in questo ambito le donne non prendano mai le sue difese. Anzi, pare proprio che una donna in particolare l’abbia rinnegato, disconoscendo lui e le sue azioni e ammettendo di non sapere nemmeno chi sia.

Stiamo parlando di Arianna Meloni e del fatto che la sorella di Giorgia Meloni ha dichiarato di non aver mai conosciuto De Martino, di non interessarsi delle dinamiche della Rai e di guardare poco la tv perché impegnata con la politica. Insomma, un’altra donna che rinnega Stefano e non capisce come possa aver fatto tutto questo successo.

Dubbio amletico

Il successo delle trasmissioni condotte da De Martino è palese e il suo nuovo contratto firmato con la Rai sembrava una conseguenza ovvia. Tuttavia, in molti si chiedono come mai l’ex ballerino di Amici abbia ricevuto un accordo così vantaggioso da parte della Rai senza nemmeno essere conosciuto o preso in considerazione dalla sorella della premier Meloni.

Un contratto da 8 milioni di euro non si era mai visto in Rai e viene il dubbio sul motivo per il quale De Martino ne abbia ricevuto uno così che, inoltre, lo tiene blindato in Viale Mazzini per ben 4 anni consecutivi. Le motivazioni non verranno di certo a galla facilmente e possiamo solo accontentarci del fatto che Stefano De Martino è un bravo conduttore e, quindi, meriterebbe una tale proposta di lavoro.