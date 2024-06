Can Yaman, non riescono più a trovarlo: scattato l’allarme e cresce la preoccupazione in queste ore | Lo aveva già fatto quando…

L’attore Can Yaman sembra essere sparito in queste ore, subito è scattato l’allarme visto che si tratta di una situazione già successa.

Can Yaman lo ha fatto di nuovo: è scomparso senza lasciare traccia, destando subito grossa preoccupazione nei fan. Nessuno sa dove sia finito, né le motivazioni dietro il suo gesto.

Per un attore conosciuto e apprezzato come lui è difficile nascondersi, eppure lui c’è riuscito. Ora tutti si chiedono dove si trovi e perché abbia deciso di arrivare a tanto.

Non sembrava fosse successo qualcosa di grave, eppure c’è stato qualcosa che lo ha portato a sparire da un momento all’altro. La preoccupazione è tanta perché non è la prima volta che l’attore reagisce così.

Adesso tutto il web si è messo a cercarlo, ma per ora non ci sono novità. L’attore non ha lasciato scritto nulla e si è praticamente volatilizzato. Ma cosa è accaduto?

Can Yaman è “scomparso”

Can Yaman è diventato famoso in Italia per il suo ruolo in DayDreamer – Le ali del sogno; da quel momento, l’attore ha consolidato il suo rapporto con il nostro Paese partecipando anche a una campagna pubblicitaria con Claudia Gerini e girando la campagna Vieni in Turchia per pubblicizzare la cultura Turca. L’ultimo ruolo di rilievo è quello nella serie Viola come il mare dove è co-protagonista insieme a Francesca Chillemi.

La sua carriera va a gonfie vele, ma allora perché è scomparso? Il bell’attore ha cancellato (di nuovo) il suo account Instagram ed è praticamente introvabile ora. Nessuno sa cosa stia facendo, né dove si trovi, e i fan vorrebbero tanto scoprire qualcosa di più sui suoi impegni e su ciò a cui si sta dedicando. Ma, visto che non è la prima volta che accade, qualcuno ha già capito che c’è qualcosa sotto e in effetti tutti gli indizi puntano in quella direzione.

Non è la prima volta

Già tre anni fa, nel 2021, Can Yaman aveva cancellato il suo profilo Instagram quando erano emersi i rumor della crisi con Diletta Leotta e in seguito aveva spiegato che lo aveva fatto perché insofferente all’idea che gli utenti facessero congetture sulla sua vita privata e si inventassero strane storie. Molto probabilmente è lo stesso motivo che lo ha spinto ora a cancellare di nuovo il suo profilo, ma c’è dell’altro: visto il suo prossimo ruolo, è probabile che l’attore voglia concentrarsi sulla sua performance.

Infatti presto lo rivedremo nella nuova serie su Sandokan dove interpreterà proprio la Tigre della Malesia. Le riprese sono cominciate a fine aprile e, a detta di molti fan, l’attore si è voluto prendere un periodo di pausa dai social per concentrarsi sul suo ruolo e non farsi distrarre dal gossip. Altri sostengono invece che possa essere una strategia per far parlare di sé e quindi pubblicizzare la serie in uscita; a prescindere dal motivo, sicuramente per lui è stata una scelta saggia, ma i fan sono atterriti dalla sua scomparsa.