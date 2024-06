Ilary Blasi, l’annuncio che tutti si aspettavano ormai da qualche settimana: non poteva dirlo prima | C’entra Totti

Ilary Blasi non poteva dirlo prima, adesso arriva la conferma che tutti si aspettavano ormai da qualche settimana, c’entra proprio Totti.

Ilary Blasi torna a far parlare di sé dopo le sue avventure in Giappone: la showgirl si era recata nella terra del Sol Levante per alcuni impegni di lavoro e ha documentato tutto sul suo profilo Instagram.

La scorsa domenica la showgirl è stata ospite a Verissimo dalla sua amica Silvia Toffanin e si è sbottonata su alcune questioni molto personali, rivelando un segreto che ha tenuto nascosto finora.

Sul web adesso non si parla d’altro e molti stanno cercando di capire quale sia la verità dietro le sue parole e come cambieranno le cose d’ora in poi. Sicuramente sarà un duro colpo per Totti.

I suoi fan adesso non sanno che pensare perché sono rimasti totalmente spiazzati dalla rivelazione, arrivata come un fulmine a ciel sereno. Ecco cosa sta accadendo in casa Blasi.

Crisi con Bastian?

Da qualche settimana si parla di una brutta crisi con Bastian Muller, e a giudicare dai profili Instagram dei due parrebbe proprio che è un po’ che non si vedono. È vero, c’è comunque la distanza da considerare, ma i fan della coppia si stanno preoccupando perché non vedono più nemmeno una storia in cui i due sono insieme. Molti si stanno chiedendo che cosa ci sia sotto e se sia il caso di preoccuparsi davvero, perché sta indubbiamente accadendo qualcosa di strano.

Tutto questo almeno fino a pochi giorni fa: domenica, dopo l’ospitata a Verissimo, il mistero di Ilary è venuto a galla e ha stupito tutti. La verità finalmente è emersa, ma non era quella che uno potrebbe aspettarsi. Davanti all’amica Silvia Toffanin non si è risparmiata e ha parlato senza più alcun filtro. Ecco cos’ha detto.

Ilary Blasi e l’annuncio che spiazza tutti

Durante la puntata la showgirl ha ribadito di essere grata a Iovino per averle aperto gli occhi su Totti e sul suo passato, e le sue parole l’hanno finalmente convinta a procedere sulla sua strada. Nel corso dell’intervista però Toffanin ha anche fatto una domanda un po’ intima alla showgirl: le ha chiesto se c’è nell’aria un nuovo matrimonio, e Ilary ha risposto dicendo di “non mettere limiti alla provvidenza”, quindi né confermando ma neanche smentendo la possibilità di un’unione.

I fan della showgirl sono impazziti perché questo significa che, se ci sarà la proposta, allora la showgirl vivrà di nuovo la gioia di un matrimonio. Evidentemente a Ilary non dispiacerebbe rivivere quelle emozioni e magari Bastian tra poco farà il grande passo. Sarebbe davvero un brutto colpo per Totti.