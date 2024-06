Chiara Ferragni, telefonata di fuoco con Fedez: involontariamente ha spiattellato il vero motivo della rottura | Si tratta proprio del…

Chiara Ferragni è stata beccata al telefono con Fedez e involontariamente ha spiattellato il vero motivo della rottura.

Continua la querelle tra Chiara Ferragni e Fedez: i due non si arrendono e procedono la battaglia con colpi più o meno bassi e frecciatine che non sono poi così velate.

La situazione è incandescente e di recente i due hanno avuto un nuovo scontro sui figli: Fedez avrebbe chiesto all’ex moglie di non pubblicare più foto o video dei loro figli, nemmeno di spalle.

Sui social sembra tutto normale, almeno da parte dell’influencer, ma nella realtà dei fatti Ferragni si trova a dover gestire fin troppe cose e il rischio è che faccia nuovi passi falsi imperdonabili.

Proprio di recente l’influencer è stata beccata mentre faceva una telefonata di fuoco grazie alla quale si è scoperto il vero motivo della rottura con l’ex marito. I suoi fan ci sono rimasti di sasso.

Le cose stanno cambiando

Mentre sui social si mostra sorridente e sempre alla moda, Chiara Ferragni sta lavorando dietro le quinte a un profondo cambiamento che coinvolge la sua azienda. L’influencer ha deciso di dare pieni poteri a sua madre Marina Di Guardo: la donna ora diventa direttore generale della holding Sisterhood che comprende gli immobili di proprietà di Chiara e le sue società operative.

Ci vuole però anche un po’ di riposo in tutto questo caos, e l’influencer ha scelto Forte dei Marmi per distendere l’animo e prendersi del tempo per sé. Qualcosa però è andato storto, perché molti hanno sentito Chiara Ferragni sbraitare al telefono contro Fedez, confermando il motivo per cui i due si sono lasciati.

La telefonata di Chiara Ferragni

Durante l’ultima puntata di Pomeriggio 5, Myrta Merlino ha rivelato di aver appreso da una fonte che l’influencer, mentre si trovava a Forte dei Marmi, si è lamentata della presenza dell’ex marito nella stessa città proprio nel weekend in cui c’era lei. A quanto pare alla persona al telefono, non è ancora chiaro di chi si tratti, ha detto che Fedez fosse andato lì solo per “rompere le scatole” e “farsi notare”, e in qualche modo oscurare il suo weekend da protagonista.

Che i due si trovassero lì nello stesso weekend non è un caso, ma molti ritengono che la reazione dell’influencer sia un po’ troppo esagerata. Myrta ha anche sottolineato che non è la prima volta che Fedez si comporta così, in un tentativo di intaccare in qualche modo la fama della moglie: a Sanremo il bacio con Rosa Chemical sarebbe stato solo un modo per farsi notare e oscurare il ruolo della sua ex moglie. A quanto pare, secondo la giornalista, sarebbe stata proprio quella la scintilla che poi ha portato alla crisi definitiva tra i due, e l’ultima telefonata di Chiara Ferragni non farebbe che avvalorare questa ipotesi.