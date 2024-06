Fedez, adesso è ufficiale l’amore con Garance Authiè: lo hanno fatto sui social | Cade la maschera

Ormai Fedez sembra essersi nuovamente fidanzato proprio con la giovane modella Garance Authiè, lo hanno fatto ufficialmente sui social.

Uno degli argomenti più discussi in questi ultimi giorni è senza dubbio Fedez e i suoi passi avanti sia nel mondo lavorativo che in quello sentimentale. Dopo la separazione dell’ormai ex moglie Chiara Ferragni, il rapper è come un fiume in piena inarrestabile e ogni giorno sembra avere una novità che lo riguarda.

Lo scorso aprile è stato al centro della cronaca a causa di una lite e un pestaggio di gruppo contro il personal trainer Cristiano Iovino, mentre ora è tornato in auge con il suo ultimo singolo uscito pochi giorni. Sexy Shop è il nuovo brano di Fedez, cantato insieme a Emis Killa, dove possiamo ritrovare diverse frecciatine rivolte all’influencer Ferragni.

Tuttavia, se il testo della canzone fosse ancora troppo enigmatico Fedez si è preoccupato di calcare la mano e di farsi vedere in giro con un’altra bionda bellissima e dal fisico perfetto. Il rapper è stato beccato al Gran Premio di Monaco assieme alla modella francese Garance Authiè e pare proprio che non si trattava solo di un incontro occasionale.

Infatti, i due hanno fatto altri passi avanti nella loro relazione e l’hanno mostrato a tutti attraverso i canali social come è usuale di Fedez. Ormai è praticamente ufficiale e con quello che si visto nelle foto è impossibile non pensare che il rapper e la modella stanno insieme. Almeno una cosa è assolutamente certa: Fedez è in fissa con le ragazze alte, bionde, con gli occhi azzurri e il fisico snello.

La nuova coppia

Dopo aver appurato che i gusti del rapper non sono cambiati, possiamo dedurre con fermezza che tra Fedez che Garance c’è un’intesa speciale dando uno sguardo ai loro profili social di Instagram. Fedez sta disseminando numerosi indizi che portano a credere che i due stanno insieme e anche la Authiè sta seguendo le sue orme.

Infatti, in queste ore il profilo Instagram della modella è passato da privato a pubblico dimostrando come i due abbiano intenzione di mostrarsi ai loro follower a 360 gradi. Scorrendo tra le varie foto e storie di Instagram, possiamo vedere alcuni scatti postati dal rapper che svelano una verità ormai ovvia.

Le prove schiaccianti

Tra le varie foto possiamo notare alcuni scatti che mostrano le mani dei due ragazzi e mettono in evidenza l’anello della modella. Ma la foto che ha fatto suonare il campanello d’allarme è quella nei pressi del Duomo che è presente su entrambi i profili della coppia. Inoltre, nel post di Fedez la Authiè ha commentato con una emoji delle mani che fa il cuore. Venerdì scorso lui l’ha portata proprio nel ristorante che ha segnato la relazione con Chiara, da Cracco in galleria e di questa serata usciranno le foto esclusive su Chi.

Insomma, pare proprio che ormai i due siano praticamente inseparabili tanto da spingere Garance Authiè a seguire Fedez ovunque lui vada. Infatti, in un altro scatto si può notare come la modella era presente anche sul set dell’ultimo video del rapper per non perderlo mai di vista. Alla luce dei fatti, quindi, possiamo dedurre che non ci vorrà molto prima che uno dei due (o entrambi) rendano ufficiale la loro relazione.