Netflix, guarda subito la serie più inquietante di Squid Game: disturbante e riflessiva | La guardi d’un fiato

Su Netflix è uscita una nuova serie ancora più inquietante e disturbante di Squid Game ma ti fa anche riflettere.

Una serie che sta lasciando i telespettatori immobili davanti allo schermo della televisione è da poco arrivata su Netflix.

La piattaforma di contenuti ha reso disponibile per i suoi utenti una nuova serie targata Netflix ancora più inquietante e coinvolgente della serie Squid Game.

Già alla diffusione del primo trailer sui social network ancora prima dell’uscita della serie, tra il pubblico si era creata una grande attesa. Ma di cosa parla la serie tv?

Ecco le informazioni su The 8 Show, la serie che tra inquietudine e ragionamento porta i telespettatori a rimanere fermi davanti alla televisione.

The 8 Show, la serie tv più seguita del momento: ragionamento e inquietudine in una riflessione appassionante

The 8 Show è una serie televisiva sudcoreana distribuita da Netflix il 17 maggio 2024, tratta dai fumetti online Money Game e Pie Game di Bae Jin-soo. La seri, targata Netfilx, condivide i temi del k-drama offrendo però un risvolto più angosciante.

I punti di contatto con Squid Game sono evidenti. Squid Game è una serie televisiva sudcoreana distribuita sulla piattaforma di streaming Netflix a partire dal 17 settembre 2021. I nove episodi della serie narrano la storia di 456 persone che rischiano la vita in un mortale gioco di sopravvivenza, che ha in palio 33 milioni di euro. The 8 Show presenta soggetti ma anche obiettivi simili alla serie tv precedente. Il livello si coinvolgimento del pubblico è però completamente diverso.

Di cosa parla la nuova serie tv, The 8 Show è più appassionante di Squid Game

In The 8 Show protagoniste sono otto persone che ricevono l’occasione di partecipare a un gioco durante il quale verranno rinchiuse in un palazzo. Ogni minuto di gioco farà loro guadagnare del denaro. All’inizio le otto persone cooperano per massimizzare il tempo di gioco e i guadagni individuali, ma quando scoprono che chi risiede ai piani più alti guadagna più denaro e ha stanze più grandi, esplode una lotta di potere difficile da controllare.

Ma come andrà a finire? Basta guardare la nuova serie tv di Netflix che sta appassionando milioni di spettatori per scoprirlo. The 8 Show è più appassionante di Squid Game. La serie tv precedente, infatti, è più accattivante, ma The 8 Show offre una critica e una riflessione sulla crudeltà della natura umana. Balzata in vetta alle classifiche Netflix, la nuova serie ha già conquistato un vastissimo pubblico.