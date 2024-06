Serena Bortone, ennesima mazzata dalla Rai: ben due colleghi prendono il suo posto e la buttano fuori | Non c’è l’ha fatta

Una brutta mazzata per Serena Bortone che adesso si vede buttare fuori definitivamente dalla Rai e il suo posto verrà preso dai due colleghi.

La notizia ha colto tutti di sorpresa: Serena Bortone, uno dei volti più noti della Rai, si vede definitivamente estromessa dall’emittente di Stato. La decisione è stata annunciata dall’amministratore delegato della Rai, il quale ha dichiarato che “a nessun dipendente di nessuna azienda sarebbe consentito di dire cose contro l’azienda in cui lavora. Lei questo ha fatto e non è stata punita“.

Queste parole hanno scosso profondamente il mondo della televisione italiana, mettendo in forte discussione la posizione della Bortone all’interno dell’azienda. Serena Bortone, conosciuta per la sua conduzione impeccabile e la sua professionalità, ha subito una riduzione drastica del suo tempo sullo schermo negli ultimi mesi.

Le voci di corridoio parlavano di una possibile sostituzione, ma pochi avrebbero immaginato una conclusione così drastica. Il posto di Serena Bortone verrà preso da due colleghi di lunga data che promettono di portare una ventata di novità e freschezza ai programmi Rai.

Ggli ultimi tempi sono stati segnati da difficoltà e critiche, che hanno progressivamente eroso la posizione di Serena Bortone. Nonostante gli sforzi per rinnovare i contenuti e adattarsi alle nuove esigenze del pubblico, la decisione di Rai è stata quella.

La Rai riduce lo spazio di “Chesarà…” di Serena Bortone: le ultime novità

La Rai sembra aver deciso di ridurre lo spazio televisivo dedicato a “Chesarà…”, il talk show condotto da Serena Bortone, dopo settimane di polemiche interne ed esterne all’azienda. Secondo quanto riportato da Repubblica, il programma tornerà in onda a partire dal 14 settembre nella fascia dell’access prime time, ma con una presenza dimezzata rispetto alla scorsa stagione.

Infatti, “Chesarà…” andrà in onda solo il sabato, eliminando la trasmissione della domenica. Questa decisione potrebbe avere implicazioni significative sugli ascolti, poiché il sabato è tradizionalmente un giorno meno favorevole rispetto alla domenica per il target del programma.

Nuovi arrivi e conferme nel Palinsesto Rai

La riduzione dello spazio di “Chesarà…” potrebbe essere collegata alle polemiche scatenate, quindi, dal “caso Scurati”, che ha visto tensioni all’interno della Rai. La consegna dei palinsesti autunno-inverno è stata posticipata di dieci giorni. Questo rinvio, oltre a evitare ulteriori polemiche in vista delle elezioni europee, sembra motivato dalla necessità di definire il destino del programma e della stessa Serena Bortone.

Al posto della domenica di “Chesarà…”, potrebbe subentrare Luisella Costamagna, che è in corsa anche per il talk notturno della terza rete “Lineanotte”. Inoltre, ci sono importanti novità per la programmazione di Rai3. Massimo Giletti farà il suo ritorno in prima serata il lunedì insieme a De Martino, sostituendo “Far West” di Salvo Sottile, il quale andrà a occupare la prima serata del venerdì.