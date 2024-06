Temptation Island, anche Ilary Blasi tra le coppie partecipanti: lo scoop clamoroso viene a galla prima del dovuto | L’hanno beccata

Forse non si aspettavano che sarebbe venuto a galla così presto, ma ecco che Ilary Blasi si piazza tra le coppie di Temptation Island.

La nuova edizione del reality show delle coppie in crisi sta per tornare e quest’anno ci sarà una novità davvero inaspettata. A Temptation Island ci sarà un volto molto noto al pubblico italiano, specialmente quello di Canale 5 e, infatti, è trapelato che anche Ilary Blasi farà parte del cast della nuova edizione.

Dato che la trasmissione non inizierà prima della fine di giugno, questa notizia bomba non sarebbe dovuta trapelare così presto ma è successo e adesso i fan del programma sono in visibilio. Vedere la Blasi a Temptation sarà un evento più unico che raro e ci si chiede che cosa potrà accadere dopo la sua partecipazione.

Tuttavia, è doveroso un chiarimento perché Ilary Blasi sarà sì presente al reality show ma in modo indiretto. In altre parole, una coppia tra i concorrenti del programma porterà la presenza e l’idea della Blasi perché entrambi conoscono sia la conduttrice che Francesco Totti. Quindi, nella prossima edizione ci sarà la Blasi sottoforma di ‘evocazione’ rappresentata dalla coppia che la presentatrice conosce.

Stiamo parlando di Martina De Ioannon e Raul Dumitras, due Tiktoker che stanno insieme da qualche tempo e che entrambi conoscono sia l’ex conduttrice dell’Isola dei Famosi che l’ex capitano della Roma. Martina ha un ristorante a Roma e tra i vari scatti con diversi VIP si nota anche quello con Totti, mentre Raul gode del follow della Blasi sul suo profilo social di Instagram.

Una coppia ‘omaggio’

La rivelazione della coppia Martina e Raul ha scatenato l’esperto di gossip Alessandro Rosica che ha subito commentato la vicenda in alcune storie pubblicate sul suo profilo social di Instagram. Come evidenzia l’esperto di gossip, Ilary Blasi ha trascorso le ultime vacanze in compagnia di Raul e alcuni suoi amici, evidenziando come i due siano in stretti rapporti.

Rosica ha commentato che ormai la televisione è fatta solo di gente che esce da Amici o che sono parenti o conoscenti di altre persone famose. In teoria, il format di Temptation Island riguardava gente sconosciuta e, invece, pare proprio che se hai le conoscenze giuste hai anche un lasciapassare efficace. Martina e Raul rappresentato un omaggio alla coppia Totti-Blasi che, in qualche modo, saranno presenti nel reality anche se in forma teorica.

Sempre la solita storia

Alessandro Rosica si è detto stufo e disgustato di come la tv sta gestendo i reality in questi ultimi anni e ha commentato la segnalazione di Martina e Raul a Temptation Island ricordando l’amico di Stefano De Martino che ha fatto il tornista a Uomini e Donne. Come ha già evidenziato, l’esperto di gossip ribadisce il concetto di nepotismo: se sei figlio di, parente di, amico di, allora hai le porte aperte.

Quest’ultimo scoop riguardante la coppia Martina e Raul che dovrebbero essere dei perfetti sconosciuti ma che, invece, conoscono sia Totti che Ilary ha spinto Alessandro Rosica a commentare con queste parole: “Siete lo schifo di questo mondo”. Data questa novità, non dovremmo più stupirci se venissimo a scoprire che anche le altre coppie di Temptation Island hanno conoscenze dirette con alcuni VIP.