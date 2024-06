Chiara Ferragni, sgamata con il nuovo fidanzato: adesso li hanno visti tutti ma lei (forse) lo ha fatto apposta | Ciao Ciao Fedez

Finalmente Chiara Ferragni esce allo scoperto con il nuovo flirt, li hanno visti tutti e non possono più nascondersi. Fedez un ricordo.

Dopo che Fedez si è lasciato alle spalle Chiara Ferragni, buttandosi a capofitto sia nel lavoro (ultimo singolo Sexy Shop) che nell’amore (relazione praticamente appena nata con la modella francese Garance Authiè), adesso anche l’influencer sembra che abbia voltato pagina e superato la separazione dal suo ormai ex marito.

In queste ore la cronaca rosa è sommersa di indiscrezioni e rumor riguardanti un possibile nuovo flirt della Ferragni che, come il padre dei suoi figli, sembra avere una certa predisposizione per un tipo preciso di ragazzo. Infatti, se Fedez ha un debole per le ragazze alte, bionde, con gli occhi azzurri e dal fisico longilineo, Chiara preferisce i ragazzi mori, bassi, muscolosi e rapper.

Le voci di corridoio che stanno correndo velocissime tra i follower dell’influencer riguardano lei beccata con il nuovo fidanzato. Stiamo parlando di Nicolò Rapisarda, meglio noto al pubblico come Tony Effe, che pare sia entrato da pochi giorni nelle grazie di Chiara. Ai follower più attenti non sono sfuggiti alcuni dettagli che inchiodano il loro flirt.

Come è consuetudine per chi vive di social, la Ferragni mostra la sua vita attraverso i profili social di Instagram e TikTok lanciando dei segnali ai suoi follower che riguardano la sua recente situazione sentimentale. Date le circostanze e le prove in formato foto pubblicate sui social, possiamo dedurre che Chiara starebbe iniziando a frequentare il rapper romano.

Gli indizi

Ancora non ci sono scatti o video che li ritraggono insieme ma le mosse attuate da Chiara Ferragni fanno intuire che tra i due ci sia un forte interesse. L’indizio maggiore che ha scatenato il popolo del web e la sua fantasia riguarda una foto della Ferragni mentre indossa una felpa a righe di Miu Miu.

Potrebbe sembrare normale dato che l’influencer lavora con la moda e le foto degli abbigliamenti ma il dettaglio che è saltato all’occhio dei più attenti è un altro: Tony Effe ha indossato la stesse felpa a Montecarlo pochi giorni prima. Potrebbe essere una coincidenza oppure un primo indizio lanciato dalla Ferragni per far capire ai suoi fan che tra lei e il rapper potrebbe esserci qualcosa.

La fine di un’amicizia

Un’altra azione inequivocabile eseguita da Chiara è il fatto di essersi messa a seguire su Instagram Tony Effe poco dopo la separazione da Fedez e a inondarlo di like nei suoi ultimi post. Il rapper romano e Fedez erano amici, infatti quest’ultimo gli aveva chiesto di collaborare con lui per il brano Sexy Shop (ricaduta poi su Emis Killa).

Tuttavia, Tony Effe si è rifiutato di collaborare perché ha definito Fedez come un bugiardo mettendo fine alla loro amicizia. Forse il rifiuto del rapper romano potrebbe significare una presa di posizione a favore di Chiara e, quindi, che tra i due starebbe nascendo davvero qualcosa di importante. Ad oggi, però, né lui né lei hanno smentito o confermato le indiscrezioni quindi, per il momento, non ci resta che attendere mentre spulciamo i loro profili alla ricerca di ulteriori indizi.