Pier Silvio Berlusconi, ricatti e mazzette in Mediaset per partecipare al programma: “Ha chiesto solidi anche a me” | Arriva la denuncia

Arriva una denuncia molto grave a Mediaset, vengono fatti ricatti e chieste mazzette per partecipare al programma. Perché non li caccia?

«Ogni anno Piersilvio se la prende con tutti, ma alla fine non fa nulla per cambiare questo degrado». Così inizia la denuncia che in queste ore sta circolando nei confronti dell’amministratore delegato di Mediaset.

“Ricatti e mazzette” sarebbero alla base della scelta dei partecipanti e dei cast dei programmi.

La denuncia arrivata ora a Mediaset ha aperto il dibattito tar gli utenti del web.

Ecco dunque chi ha pubblicato il post di denuncia e per quale motivo Pier Silvio Berlusconi è stato criticato.

Il post di denuncia condiviso su Instagram: le accuse rivolte a Pier Silvio Berlusconi

Le parole di denuncia sono state pubblicate in un post condiviso su Instagram all’account @investigatore social official. Il profilo, gestito da Alessandro Rosica, è dedicato alla condivisione di contenuti riguardanti gossip, politica e critica. Alessandro Rosica si definisce sui social come un esperto di Gossip e Critico e Influencer Management.

Alessandro Rosica, nell’ultimo post, ha attaccato Pier Silvio Berlusconi, che ha riconfermato in Mediaset l’amico Alfonso Signorini. L’influencer ha dichiarato che Signorini sceglie tutti i cast con l’aiuto di Fabrizio Corona che avrebbe chiesto “soldi per favorire entrate nel programma“.

Il dibattito social dopo la condivisione del post su Instagram riguardo Pier Silvio Berlusconi e Mediaset

Il post di Alessandro Rosica è accompagnato da un titolo di giornale dove si legge che i concorrenti dell’Isola dei Famosi sono “scelti male. Grande Fratello promosso“. A questo titolo e alle parole dell’influencer, gli utenti hanno risposto che è giusto bocciare l’Isola ma non promuovere il Grande Fratello dato che ha avuto ascolti pessimi quest’anno.

Critiche all’edizione di quest’anno dell’Isola dei Famosi sono già state avanzate in precedenti occasioni. L’ultima edizione del programma è stata condotta da Vladimir Luxuria. Dato che non sono stati affatto buoni i risultati degli ascolti, in molti hanno accusato la conduttrice. Secondo quanto denunciato da Alessandro Rosica la colpa dei pessimi ascolti sarebbe da ricondurre alla scelta del cast dei partecipanti al programma, scelta della quale sono i principali responsabili Alfonso Signorini e Fabrizio Corona. Secondo gli utenti che sono intervenuti nel dibattito su Instagram, dovrebbero essere proprio Signorini e Corona a dover essere allontanati da Mediaset.