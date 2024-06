Ciao Umberto, un addio che spezza il cuore ma non c’è stato nulla da fare: il tumore è stato devastante | Il Paese è in lutto

Un addio che non eravamo pronti ad accogliere, il tumore che ha colpito duramente Umberto Tozzi ha distrutto tutto. È finita.

L’annuncio diffuso riguardo a uno dei più grandi cantautori italiani ha lasciato il pubblico di appassionati con le lacrime agli occhi.

L’uscita di scena del cantautore e chitarrista italiano Umberto Tozzi ha sconvolto tutti.

A parlare delle difficili condizioni di salute dovute alla malattia era stato lo stesso Tozzi in un’intervista.

Ecco cosa è adesso emerso nell’ultima apparizione a Domenica In.

La notizia della malattia di Umberto Tozzi e l’addio del cantautore, i fan sono sconvolti

Con ottanta milioni di copie vendute, Umberto Tozzi è tra gli artisti italiani ad aver venduto il maggior numero di dischi La sua notorietà all’estero gli deriva soprattutto dalla composizione della canzone Gloria (1979), che interpretata da Laura Branigan è entrato nella classifica dei dischi più venduti in Gran Bretagna e negli Stati Uniti.

Durante il programma televisivo Domenica In, Umberto Tozzi ha raccontato della malattia che lo ha colpito. «Mi ritiro dalle scene, è l’ultimo tour. Dopo la malattia mi sono scoperto migliore». Queste le parole che hanno sconvolto il pubblico di appassionati.

L’addio ai concerti di Umberto Tozzi dopo la malattia: l’annuncio in diretta a Domenica In sconvolge il pubblico

Nella trasmissione Domenica In, Umberto Tozzi ha raccontato della malattia che lo ha colpito e soprattutto del legame di affetto che lo lega alla famiglia. Secondo quanto dichiarato, quello attuale sarebbe l’ultimo tour del cantante che dagli anni Ottanta ha avuto, come lui stesso ha dichiarato, «il privilegio di essere apprezzato in molti Paesi del mondo».

La notizia su Umberto Tozzi ha colto tutti di sorpresa. L’artista ha raccontato a Domenica In si non essere stato un padre molto presente. Dopo la scoperta della malattia, la sua idea della vita è cambiata. Adesso presta più attenzione a determinati momenti quotidiani e proprio per questo ha deciso di dire addio alla carriera per dedicarsi alla famiglia e ai nipoti». Nella lunga malattia, Tozzi ha potuto contare sulla presenza costante della moglie Monica Michielotto, con la quale è sposato dal 1995. La coppia, che convive a Montecarlo dal 1991, ha due figli, Gianluca e Natasha. Tozzi ha poi un altro figlio avuto precedentemente da Serafina Scialò, Nicola Armando. Ora il cantante vorrebbe essere più presente con i nipoti.