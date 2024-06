Gemma Galgani, se ne deve andare da Uomini e Donne: tradisce Maria De Filippi per l’altro programma | Ci saranno ripercussioni

Gemma Galgani deve lasciare Uomini e Donne e voltare le spalle a Maria De Filippi per passare all’altro programma di punta.

Una delle icone dello storico dating show di Canale 5 deve lasciare per sempre lo studio ma Uomini e Donne senza Gemma Galgani non sarà più lo stesso e Maria De Filippi resta scoperta di una concorrente insostituibile. Dopo anni di partecipazione, la Galgani ha scelto di andarsene da U&D per partecipare ad un’altra trasmissione e la conduttrice si è sentita profondamente tradita.

Sappiamo bene come Uomini e Donne sia stato il trampolino di lancio per Gemma Galgani nel mondo dello spettacolo e non c’è dubbio che la donna deve molto sia al programma ma soprattutto alla Queen Mary di Canale 5. Adesso che si vocifera il suo addio definitivo al dating show, la presentatrice non può che sentirsi offesa e tradita.

Dopo anni di presenza costante a Uomini e Donne, Gemma ha deciso di cambiare aria per partecipare ad un altro programma, passando da un dating show a un reality show. Sappiamo bene come i casting per i NIP della prossima edizione del Grande Fratello siano già iniziati, ma anche Alfonso Signorini si è messo in moto alla ricerca dei possibili VIP.

Alcune indiscrezioni evidenziano che Signorini vorrebbe la Galgani come concorrente VIP per la prossima edizione del GF che partirà verso la metà del prossimo settembre ma prima deve superare un ostacolo piuttosto rilevante di nome Maria De Filippi. Infatti, non si può strappare via un concorrente così importante per un’altra trasmissione senza prima averne parlato con la padrona di casa.

La risposta di Maria De Filippi

In questi giorni molti rumor parlano della chiamata fatta da Signorini nei confronti della De Filippi per chiederle se Gemma Galgani potesse essere interessata a partecipare come concorrente VIP nella prossima edizione del Grande Fratello. La risposta della Queen Mary avrebbe lasciato tutti senza parole, a cominciare dal conduttore e giornalista.

Infatti, Maria De Filippi avrebbe risposto a Signorini con un suggerimento che prevederebbe di contattare direttamente Gemma Galgani e di chiederle se avesse intenzione di partecipare al Grande Fratello. Tuttavia, potrebbe rivelarsi una missione impossibile perché la tronista avrebbe altro in progetto.

Il futuro di Gemma Galgani

Dal momento che Maria De Filippi vorrebbe cambiare il format di Uomini e Donne e renderlo non più diviso tra trono classico e trono over ma racchiudere tutti i concorrenti in cerca dell’anima gemella in un’età compresa tra i 18 e i 70 anni circa per non mettere nessun tipo di paletto anagrafe, il ruolo di Gemma è in bilico precario.

Questo perché la donna ha 74 anni compiuti lo scorso gennaio e, quindi, sarebbe fuori età per il possibile nuovo format di U&D. Tuttavia, Maria non vuole rinunciare alla Galgani e secondo alcune indiscrezioni le avrebbe proposto di prendere parte a Tu Sì Que Vales come giudice al posto di Luciana Littizzetto o Sabrina Ferilli. Questa presunta mossa suggerirebbe che la Queen Mary desidera tenersi Gemma nei suoi programmi e, quindi, il piano di Signorini di averla al GF potrebbe andare facilmente in fumo.