Daniele Paudice e Gaia Gigli, lietissimo annuncio arrivato poco fa: si sono conosciuti da poco ma sono già pronti | La paternità…

Dopo essere usciti insieme da Uomini e Donne, Daniele Paudice e Gaia Gigli fanno un annuncio incredibilmente gioioso.

Sono stati una delle coppie più amate di questa ultima edizione di Uomini e Donne, adesso Daniele Paudice e Gaia Gigli sono pronti a fare il grande passo, una nuova vita davanti a loro.

Lo stesso Daniele ha ammesso, durante una intensa chiacchierata nel salotto di Verissimo, di essere entrato a Uomini e Donne come un uomo d’acciaio e di esserne uscito come un uomo di burro.

In effetti abbiamo visto la sua evoluzione puntata dopo puntata, all’inizio molto spigoloso e a volte criticato per la sua durezza con alcune delle corteggiatrici, per poi incontrare Gaia e sciogliersi.

Una cosa incredibile che è riuscito a fare Daniele, è stata riuscire a far cambiare idea su di lui a Tina e Gianni, inizialmente non troppo convinti della scelta di Maria De Filippi, per poi invece complimentarsi con lui per la sua correttezza e gentilezza.

La scelta e la grandissima notizia

Dopo pochissimi mesi all’interno del programma Daniele ha conosciuto Gaia e non ci è voluto molto perché tra i due scattasse la fatidica scintilla, tanto da sceglierla senza indugi. Dal momento della loro uscita dal programma sono stati più complici che mai.

Nell’intervista con Silvia Toffanin hanno raccontato di essere molto felici, ma che ‘purtroppo’ in questo momento si sono visti costretti a vivere la loro relazione a distanza. Inoltre, Gaia usciva da una relazione tossica che le ha fatto molto male e aver incontrato Daniele è stata una boccata d’aria fresca di cui aveva davvero bisogno, anche per tornare a credere nell’amore. Proprio per questo i due hanno fatto alcune dichiarazioni davvero incredibili e di grande gioia.

Daniele Paudice e Gaia Gigli sono pronti, anche a diventare genitori

Gaia, come in molti affezionati del programma sanno, ha un bambino, Diego di 4 anni, che ha subito presentato a Daniele e sono entrati in sintonia, già all’interno del programma Daniele aveva mostrato di non essere minimamente turbato dal fatto che Gaia avesse già un figlio.

Ma non è tutto, perché adesso qualche cosa potrebbe cambiare e trasformarsi in una nuova vita per la coppia, infatti hanno confessato che non solo si stanno vivendo giorno per giorno ma che hanno già dei propositi positivi per il futuro, che riguardano anche la possibilità di avere figli insieme. Lo stesso Daniele ha rivelato che non gli dispiacerebbe. Anche se attualmente non lo ha ancora pianificato, però “Se arriva arriva”. Le sue parole sono state molto più che esplicite. Si aspetta quindi la notizia della cicogna da questa bellissima coppia.